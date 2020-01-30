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Uşaklı atletizm sporcusu Türkiye 2'ncisi oldu
7 saat önce
Uşaklı atletizm sporcusu Orçun Duran Türkiye U18 yarışmaları kapsamında 400 metre erkekler kategorisinde Türkiye 2'ncisi olarak büyük başarı elde etti.
Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 12:17 Kaynak: İHA
Uşaklı atletizm sporcusu Orçun Duran Türkiye U18 yarışmaları kapsamında 400 metre erkekler kategorisinde Türkiye 2'ncisi olarak büyük başarı elde etti.
Geçtiğimiz günlerde İstanbul'da düzenlenen Turkcell U18 Salon Atletizm Şampiyonası'nda Uşak Alper Günbayram Anadolu Lisesi öğrencisi atletizm sporcusu Orçun Duran kıyasıya mücadele etti. Zorlu geçen müsabakada Duran 400 metre erkekler kategorisinde Türkiye 2'ncisi olarak madalya kazandı.
Duran, elde ettiği başarının antrenörü Mustafa Coşkun ile birlikte yaptığı sıkı ve yoğun antrenmanlar sonucu geldiğini belirterek hedeflerini yüksekte tuttuğunu kaydetti. - UŞAK
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