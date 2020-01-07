Uşaklı ev hanımı çay ocağı açtı - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Uşaklı ev hanımı çay ocağı açtı - Son Dakika

Uşaklı ev hanımı çay ocağı açtı

6 saat önce

Uşak'ta eşinin maaşı ile ilkokulda öğrenim gören 3 çocuklarının eğitim masraflarının altından kalkamadıklarını gören Meftun Turan isimli ev hanımı, çocuklarının daha iyi bir eğitim hayatları olsun diye kursa gidip aldığı hibe desteği ile çay ocağı açtı.

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Uşak'ta eşinin maaşı ile ilkokulda öğrenim gören 3 çocuklarının eğitim masraflarının altından kalkamadıklarını gören Meftun Turan isimli ev hanımı, çocuklarının daha iyi bir eğitim hayatları olsun diye kursa gidip aldığı hibe desteği ile çay ocağı açtı.


Uşaklı 3 çocuk annesi Meftun Turan (30), sergilediği girişimcilik örneğiyle örnek oldu. Turan çocuklarının okul masraflarını karşılayabilmek ve tek maaş geliri olan ev ekonomisine katkıda bulunabilmek amacıyla Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığından (KOSGEB) aldığı hibe desteğiyle çay ocağı açarak kendi işinin patronu oldu. Siparişlere çoğu zaman yetişemediğini belirten Turan'a, eşi Levent Turan ise sık sık yardım ediyor. Kadın girişimci Turan, işletmesinde çay ve kahve yapmanın yanı sıra aperatif yiyecekler de hazırlıyor. Yaklaşık 5 yıldır çay ocağını işleten kadın girişimci çevredeki esnaf tarafından seviliyor.


"En büyük destekçilerim esnaf"


Yaptığı işin bir kadın için oldukça zor olduğunu ifade eden Meftun Turan, "Bu işi 5 senedir yapıyorum. Eşim çalışmaya gidiyordu. 3 tane çocuğum var, masrafları çok zor oluyordu. Böyle bir iş bulursak yapalım diye düşünüyorduk. Denk geldi, biz de yapmaya karar verdik. Bir kadının bu işi yapması alışılagelmiş değil. En büyük zorluğu dükkanı ilk açtığım zaman yaşadım. Resmi kurumlara gittiğimde 'Bir kadın çay ocağı çalıştıramaz, denetim için geldiğimizde mutlaka orada olmalısınız' gibi şeyler söyleniyordu. Çocuklarım küçüktü, onların okuluydu, işti, çok zorlandım. En büyük destekçilerim esnafların kendileri. Çünkü 'Kadın eli değdiği zaman daha temiz oluyor her şey' diyerekten en büyük desteği yerel esnaf kardeşlerim verdi. İşim çok zor ama çok severek yapıyorum" diye konuştu.


"Kadın eli fark ediyor"


Kadın girişimcinin müşterilerinden olan berber esnafı İsmail Atıseven ise, "Kadının çay ocağı işletmesi en başta temizlik, titizlik. Bir erkekle bir kadın eli illaki fark ediyor. Lezzet olarak da memnunuz, çaylarını afiyetle içiyoruz. İnsanlardan da olumlu tepkiler alıyor" dedi. - UŞAK

Uşak, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 10:22 Kaynak: İHA
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