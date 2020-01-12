Uşaklı fotoğraf sanatçıları, Demircili ustaları objektiflerine taşıdı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Uşaklı fotoğraf sanatçıları, Demircili ustaları objektiflerine taşıdı - Son Dakika

Uşaklı fotoğraf sanatçıları, Demircili ustaları objektiflerine taşıdı

6 saat önce

Uşak Fotoğraf Sanatçıları Derneği üyeleri, Manisa'nın Demirci ilçesinde zanaatkar ve ustalarla tarihi mekanları fotoğraflarına taşıdı.

Uşaklı fotoğraf sanatçıları, Demircili ustaları objektiflerine taşıdı, System.String[]

Uşak Fotoğraf Sanatçıları Derneği üyeleri, Manisa'nın Demirci ilçesinde zanaatkar ve ustalarla tarihi mekanları fotoğraflarına taşıdı.

Uşak'ta 2011 yılında kurulan Uşak Fotoğraf Sanatçıları derneği 15 günde bir Türkiye'nin farklı il ve ilçelerini ziyaret ederek yörenin tarihi güzelliklerini, sanatlarını ve ustalarını çekerek ölümsüzleştiriyor.

Demirci'yi de ziyaret eden 5 fotoğrafçı, ilçedeki semerci ustası, çancı, el halı ustalarıyla köylü pazarı ve tarihi mekanları gezdi.

Uşak Fotoğraf Sanatçıları Derneği Başkanı Ufuk Turpcan, AA muhabirine yaptığı açıklamada unutulmaya yüz tutmuş mesleklerin ustalarını işlerinin başında görebilme imkanı nedeniyle ilçeye geldiklerini anlattı.

İlçenin doğal güzellikleriyle de dikkat çektiğini aktaran Turpcan, "Türkiye'de profesyonel anlamda fotoğraf çeken herkesin buraya gelmesini tavsiye ediyorum. Burada çektiğimiz görselleri yıl içerisinde Uşak'ta yağacağımız fotoğraf sergisinde sergileyeceğiz " dedi.

Demirci, Türkiye, Manisa, Uşak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.01.2020 02:44 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Türkiye'de ev alarak vatandaşlık kazanan yabancılar arasında İran birinci sırada
Akşener son anket sonucunu paylaştı: Yüzde 64, parlamenter sisteme dönmek istiyor Son dakika: Libya'nın ateşkes kararı sonrası Türkiye'den ilk açıklama yapıldı Son dakika: Devlet Bahçeli: Emperyalist husumetin hedefinde Türkiye ve büyük Türk milleti vardır

Son Dakika Haberleri
20:50 Kimyasal madde ile intihara kalkıştı, AFAD binayı boşalttı - Son Dakika
20:49 Otomobil takla attı 5 yaralı - Son Dakika
20:46 Aydın'da traktör devrildi: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
20:44 Samsun'da çöp kamyonunda erkek cesedi bulundu - Son Dakika
20:44 İstanbul emniyetinde atamalar - Son Dakika
19:58 Kar yağışları etkisini göstermeye devam ediyor! 4 ilde hayatı olumsuz etkiledi - Son Dakika
17:48 Bıçak darbeleriyle ağır yaralanan kadın ifade değiştirince, kocası tutuklandı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.01.2020 20:55:18. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Uşaklı fotoğraf sanatçıları, Demircili ustaları objektiflerine taşıdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]