Uşaklı fotoğraf sanatçıları, Demircili ustaları objektiflerine taşıdı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Uşaklı fotoğraf sanatçıları, Demircili ustaları objektiflerine taşıdı - Son Dakika

Uşaklı fotoğraf sanatçıları, Demircili ustaları objektiflerine taşıdı

6 saat önce

Uşak Fotoğraf Sanatçıları Derneği üyeleri, Manisa'nın Demirci ilçesinde zanaatkar ve ustalarla tarihi mekanları fotoğraflarına taşıdı.

Uşak Fotoğraf Sanatçıları Derneği üyeleri, Manisa'nın Demirci ilçesinde zanaatkar ve ustalarla tarihi mekanları fotoğraflarına taşıdı.

Uşak'ta 2011 yılında kurulan Uşak Fotoğraf Sanatçıları derneği 15 günde bir Türkiye'nin farklı il ve ilçelerini ziyaret ederek yörenin tarihi güzelliklerini, sanatlarını ve ustalarını çekerek ölümsüzleştiriyor.

Demirci'yi de ziyaret eden 5 fotoğrafçı, ilçedeki semerci ustası, çancı, el halı ustalarıyla köylü pazarı ve tarihi mekanları gezdi.

Uşak Fotoğraf Sanatçıları Derneği Başkanı Ufuk Turpcan, AA muhabirine yaptığı açıklamada unutulmaya yüz tutmuş mesleklerin ustalarını işlerinin başında görebilme imkanı nedeniyle ilçeye geldiklerini anlattı.

İlçenin doğal güzellikleriyle de dikkat çektiğini aktaran Turpcan, "Türkiye'de profesyonel anlamda fotoğraf çeken herkesin buraya gelmesini tavsiye ediyorum. Burada çektiğimiz görselleri yıl içerisinde Uşak'ta yağacağımız fotoğraf sergisinde sergileyeceğiz " dedi.

Uşaklı fotoğraf sanatçıları, Demircili ustaları objektiflerine taşıdı

Demirci, Türkiye, Manisa, Uşak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.01.2020 04:40 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Akşener son anket sonucunu paylaştı: Yüzde 64, parlamenter sisteme dönmek istiyor
Son dakika: Libya'nın ateşkes kararı sonrası Türkiye'den ilk açıklama yapıldı Son dakika: Devlet Bahçeli: Emperyalist husumetin hedefinde Türkiye ve büyük Türk milleti vardır Mısır, Libya'da yürürlüğe giren ateşkesi desteklediğini duyurdu

Son Dakika Haberleri
23:19 Bakan Pakdemirli, Bornova ilçe danışma kurulu toplantısına video konferansla bağlandı - Son Dakika
23:16 Mısır, Libya'da yürürlüğe giren ateşkesi desteklediklerini açıkladı - Son Dakika
23:15 Kadın gazeteciler, kadına şiddete dikkati çekmek için sahaya topuklu ayakkabıyla çıktı - Son Dakika
23:13 Çöp kamyonunda kol ve bacakları kesilmiş ceset çıktı (2) - Son Dakika
23:10 Irak'taki protestolarda yaralı sayısı 59'a yükseldi - Son Dakika
22:19 Erdoğan, Ümmü Gülsüm Genç ile sosyal medyada canlı görüştü! O anlar böyle görüntülendi - Son Dakika
21:28 Asker eğlencesi kana bulandı! Kutlama sırasında yengesini vuran şahıs ölümüne yol açtı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.01.2020 23:27:19. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Uşaklı fotoğraf sanatçıları, Demircili ustaları objektiflerine taşıdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]