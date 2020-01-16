Uşaklı genç girişimciden öğrencilere

Uşaklı işletmeci Mert Kırıcı, yedi ay önce açtığı lokantada ihtiyaç sahibi öğrencilere binin üzerinde askıda menü ikram etti.

Elmalidere Mahallesi Nuri Şeker Caddesi üzerindeki okullar bölgesinde 7 ay önce tost, hamburger, döner, kebap ve benzeri gıda ürünlerinin satışın yapıldığı lokanta açan 22 yaşındaki Mert Kırıcı, ihtiyaç sahibi öğrencilere destek olmak için "askıda menü" kampanyası başlattı.

Her gün iki menüyü kendi imkanlarıyla askıya koymaya başlayan Kırıcı'nın kampanyasını duyan öğretmenler ve çevredeki esnaf, kampanyaya destek vermeye başladı.

Binin üzerinde menüyü ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaştıran Kırıcı, kampanyanın diğer işletmelerin katkısıyla kent genelinde yayılması için çaba gösteriyor.

5 liraya bir menü

Mert Kırıcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, lokantayı açtığı gün başlattığı "askıda menü" kampanyasının ekonomik durumu kötü öğrencilere yardımcı olmak amacıyla sürdüğünü belirtti.

Kampanyayı duyan ihtiyaç sahibi öğrencilere günde 7 ile 10 arasında askıda menü ikram ettiğini ifade eden Kırıcı, "İlk zamanlar askıda ancak 4-5 menü oluyordu. İlerledikçe 10'a kadar yükseldi. Beş lira verip herkes askıya destek olabiliyor. Ekmek arası döner, tost, hamburger ve kebap çeşitlerimiz var. Beş lira ile bir çocuğun karnını doyurmuş oluyorsunuz." diye konuştu.

İhtiyaç sahibi çocukları mahçup etmeden askı menüsünü sunmaya özen gösterdiklerini belirten Kırıcı, yardımda bulunan hayırsever ile yardımı alan çocuğun birbirlerini tanımadığını dile getirdi.

Kampanyanın yayılmasını istiyor

Okullar bölgesinde gıda satışı yapan çok sayıda işletme bulunduğunu, diğerlerinin de kampanyaya destek verebileceğini belirten Mert Kırıcı, askıda menü kampanyası genişledikçe daha fazla ihtiyaç sahibi çocuğa ulaşılabileceğine dikkati çekti.

Küçük katkılarla pek çok insanın ihtiyaçlarına çözüm bulunabileceğine dikkati çeken Kırıcı, "Türkiye büyük ve güçlü bir ülke. El birliği ile pek çok sorunu çözebiliriz. Yardımlaşmak dinimizde ve geleneğimizde özel bir yere sahip. Her işletme kendi imkanlarıyla askıda bir şeyler bulundursa bu iyilik hareketi genişler. Ben esnaflarımızın bu tür kampanyalara destek olmasını istiyorum." sözlerine yer verdi.