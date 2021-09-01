Uşaklı İskender Pala, kahramanlık hikayelerini memleketinde anlattı - Son Dakika

Uşaklı İskender Pala, kahramanlık hikayelerini memleketinde anlattı

UŞAK - Uşak'ta düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıldönümü, zafer türküleri ve kahramanlık hikayelerinin anlatıldığı programla kutlandı.

15 Temmuz Şehitler Meydanı'nda düzenlenen programa Uşak Valisi Funda Kocabıyık, Belediye Başkanı Mehmet Çakın, Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş, İl Emniyet Müdürü Mesut Gezer, İl Jandarma Komutanı Murat Kılıç ve konuk konuşmacı olarak Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu Başkan Vekili ve yazar İskender Pala katıldı. Programda İskender Pala, yaşanılan zaferleri anlatırken, Uşak Kent Orkestrası da kahramanlıklar ardından yazılan türküleri seslendirdi. Yaklaşık olarak 3 saat süren program sonrasında Başkan Çakın, İskender Pala'ya katılımları için çiçek verirken Rektör Savaş se çalışmalarından dolayı orkestrayı tebrik ederek solistlere çiçek verdi.