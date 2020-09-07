Uşaklı Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Uşak'ta, hayatını kaybeden Kıbrıs gazisi Ramazan Buyurgan toprağa verildi.
Solunum yetmezliği nedeniyle bir süredir özel bir hastanede tedavi gören 67 yaşındaki Kıbrıs gazisi" Ramazan Buyurgan, gece saatlerinde yaşamını yitirdi.
Buyurgan'ın cenazesi, Şehitler 2 Mezarlığı'nda defnedildi.
Cenazeye, Buyurgan'ın yakınları, Uşak Vali Yardımcısı Muammer Balcı, Aile, Çalışma Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mustafa Peltek ile diğer ilgililer katıldı.
Haber Yayın Tarihi: 07.09.2020 14:51 - Kaynak: AA
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