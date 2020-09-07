Uşaklı Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Cenazeye, Buyurgan'ın yakınları, Uşak Vali Yardımcısı Muammer Balcı, Aile, Çalışma Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mustafa Peltek ile diğer ilgililer katıldı.

Solunum yetmezliği nedeniyle bir süredir özel bir hastanede tedavi gören 67 yaşındaki Kıbrıs gazisi" Ramazan Buyurgan, gece saatlerinde yaşamını yitirdi.

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