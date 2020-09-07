Uşaklı Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Uşaklı Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı

Uşak'ta, hayatını kaybeden Kıbrıs gazisi Ramazan Buyurgan toprağa verildi.

Uşaklı Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı, System.String[]

Uşak'ta, hayatını kaybeden Kıbrıs gazisi Ramazan Buyurgan toprağa verildi.

Solunum yetmezliği nedeniyle bir süredir özel bir hastanede tedavi gören 67 yaşındaki Kıbrıs gazisi" Ramazan Buyurgan, gece saatlerinde yaşamını yitirdi.

Buyurgan'ın cenazesi, Şehitler 2 Mezarlığı'nda defnedildi.

Cenazeye, Buyurgan'ın yakınları, Uşak Vali Yardımcısı Muammer Balcı, Aile, Çalışma Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mustafa Peltek ile diğer ilgililer katıldı.

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.09.2020 15:29 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Uşaklı Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

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