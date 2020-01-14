Uşaklı lise öğrencisi 'Türkiye Boks Şampiyonası'nda' 3. oldu - Son Dakika
Son Dakika Spor Uşaklı lise öğrencisi 'Türkiye Boks Şampiyonası'nda' 3. oldu - Son Dakika Spor

Uşaklı lise öğrencisi 'Türkiye Boks Şampiyonası'nda' 3. oldu

6 saat önce

Uşak'ta lise öğrencisi Furkan Gürkan Dalgıç, Türkiye Boks Şampiyonası'nda üçüncü oldu.

Uşaklı lise öğrencisi 'Türkiye Boks Şampiyonası'nda' 3. oldu, System.String[]

Uşak'ta lise öğrencisi Furkan Gürkan Dalgıç, Türkiye Boks Şampiyonası'nda üçüncü oldu.


Erzurum'da düzenlenen Türkiye Boks Şampiyonası yoğun katılımla gerçekleşti. Zorlu müsabakaların ardından şampiyonlar belli oldu. Uşak'ı temsilen şampiyonaya katılan lise 11. sınıf öğrencisi Furkan Gürkan Dalgıç 75 kilogramda Türkiye 3'üncüsü oldu.


Antrenörü Erkan Durak ile yoğun antrenmanlar ile hazırlandığı şampiyonada Türkiye 3'üncüsü olmanın sevincini yaşayan Dalgıç, daha çok çalışıp hedefinin birincilik olduğunu ifade etti. - UŞAK

Türkiye, Uşak, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 04:19 Kaynak: İHA
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