Uşaklı maratoncu Yeniceli, farkındalık için hayvan mamalarıyla 34 kilometre koştu - Son Dakika

Uşaklı ultra maraton sporcusu Akın Yeniceli, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü'ne dikkat çekmek için, sırt çantasına yüklediği mamalarla yaklaşık 34 kilometre koştu.

Yeniceli, Banaz İlçe Emniyet Müdürlüğünde teslim aldığı mamaları, şehir merkezindeki Tiritoğlu Parkı'nda Uşak Valisi Funda Kocabıyık'a teslim etti.

Kocabıyık ve Yeniceli, mamaları, buradaki sokak hayvanları besleme noktasına bıraktı.

Kocabıyık'ın açıklaması

Vali Kocabıyık, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, tüm canlılara saygı gösterilmesi gerektiğine dikkati çekti. Dünyanın canlıların ortak yaşam alanı olduğunu belirten Kocabıyık, şöyle konuştu:

"Bildiğiniz üzere kültürümüzde ve inancımızda merhamet, hoşgörü, saygı her zaman ön plandadır ve en önemli değerlerimizdendir. Hayvanlara karşı yapılan kötü muameleler de kültür ve medeniyet değerlerimizle asla uyuşmaz. Bizim en büyük öğretilerimizden biri; kendimizden güçsüz ve bize muhtaç olan canlılara merhametli davranmamız gerektiğidir."

Akın Yeniceli ise etkilikte görev aldığı için gururlu olduğunu belirterek, Vali Kocabıyık ve yetkililere teşekkür etti.

Polis ekiplerince, hayvan resimlerinin yer aldığı balonlar ile Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) Uygulaması konusunda bilgilendirici broşür dağıtıldı.