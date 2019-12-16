Uşaklı milli sporcudan bir uluslararası başarı daha - Son Dakika
Son Dakika Spor Uşaklı milli sporcudan bir uluslararası başarı daha - Son Dakika Spor

Uşaklı milli sporcudan bir uluslararası başarı daha

6 saat önce

Uşaklı milli sporcu Emre Güngör Makedonya'da düzenlenen 'Ümit Genç ve 21 Yaş Altı Balkan Karate Şampiyonası'nda' 3. olarak bronz madalya kazandı.

Uşaklı milli sporcudan bir uluslararası başarı daha, System.String[]

Uşaklı milli sporcu Emre Güngör Makedonya'da düzenlenen 'Ümit Genç ve 21 Yaş Altı Balkan Karate Şampiyonası'nda' 3. olarak bronz madalya kazandı.


Uşak'ta özel bir spor kulübünde yaklaşık 9 yıldır karate eğitimi alan sporcu Emre Güngör arka arkaya sağladığı başarılarla adından söz ettiriyor. Geçtiğimiz günlerde Ümit Genç U21 Yaş Altı Balkan Karate Şampiyonası'nda 70 kilogramda 3. olarak derece elde etmeyi başaran sporcu evine bronz madalya ile döndü.


Güngör bundan sonraki hedefinin, ağabeyi aynı zamanda antrenörü olan Dinçer Güngör ile birlikte sıkı antrenmanlar yaparak dünya şampiyonluğuna ulaşmak olduğunu belirtti.


Uşak Valisi Funda Kocabıyık, uluslararası başarı elde eden Uşaklı sporcu için yayınladığı mesajda, "Balkan üçüncüsü olan Uşaklı sporcumuz Emre Güngör'ü kutluyor, başarılarının devamını diliyorum. Genç sporcumuzla gurur duyuyoruz" ifadelerini kullandı. - UŞAK

Emre Güngör, Ümit Genç, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 12:09 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin İddaa oranları belli oldu! Fenerbahçe favori
Leicester, Merih için 30 milyon euroyu gözden çıkardı! Canlı yayında açıkladı! G.Saray Süper Lig'in yıldızlarıyla anlaştı Arda Turan için resmi G.Saray açıklaması

Son Dakika Haberleri
18:37 Son Dakika | Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin istediği Bernard Mensah'tan kötü haber - Son Dakika Spor
18:36 İzmir Güz Trofesi sona erdi - Son Dakika Spor
18:30 Panathinaikos, THY Avrupa Ligi'ndeki Fenerbahçe Beko maçını seyircisiz oynayacak - Son Dakika Spor
18:23 FIFA'dan Platini ve Blatter'e dava! - Son Dakika Spor
18:23 Panathinaikos'un cezası açıklandı! Fenerbahçe maçı seyircisiz! - Son Dakika Spor
18:01 Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin İddaa oranları belli oldu! Fenerbahçe favori - Son Dakika Spor
17:39 Leicester, Merih için 30 milyon euroyu gözden çıkardı! - Son Dakika Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.12.2019 18:39:11. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Uşaklı milli sporcudan bir uluslararası başarı daha - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]