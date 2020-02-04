Uşaklı minik çocuğa Danimarka'dan gelen yürüme umudu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Uşaklı minik çocuğa Danimarka'dan gelen yürüme umudu - Son Dakika

Uşaklı minik çocuğa Danimarka'dan gelen yürüme umudu

6 saat önce

Uşak'ta doğuştan 'Serebral Palsi' (beyin felci) hastası olan 10 yaşındaki Mehmet Buğrahan Satılmış'ın 'yürüme' çağrısına Danimarka'da yaşayan bir hayırsever koştu.

Uşaklı minik çocuğa Danimarka'dan gelen yürüme umudu, System.String[]

Uşak'ta doğuştan 'Serebral Palsi' (beyin felci) hastası olan 10 yaşındaki Mehmet Buğrahan Satılmış'ın 'yürüme' çağrısına Danimarka'da yaşayan bir hayırsever koştu. Tedavi için gerekli olan 35 bin liranın tamamını ödeyen, ismini vermek istemeyen hayırsever, Küçük Buğra'nın yürüme umudu oldu.

Aybey Mahallesi'nde oturan Ayşe ve Hulusi Satılmış çiftinin 2 çocuğundan biri olan Mehmet Buğrahan'a 6 aylıkken doğması sonucu Serebral Palsi hastalığına ek olarak kalça çıkıklığı tanısı konuldu. Hastalığı sonucu yürüyemeyen minik Buğrahan için uygulanan tedavilerin sonuç vermemesi üzerine, Uşak Valiliğinden alınan izinle 1 ay önce yardım kampanyası başlatılmıştı. Hayırseverlere yardım çağrısında bulunan aileye müjdeli haber geçtiğimiz günlerde geldi. Danimarka'da oturan ismini vermek istemeyen bir hayırsever, Buğra'nın tedavisi için gerekli olan 35 bin liranın tamamını ödedi. Yürüme hayaline bir adım daha yaklaşan Buğra, 9 Şubat'ta İstanbul'a gidip tedavi olmaya hazırlanıyor.

"GÖNLÜMÜN GÖKYÜZÜ TEKRAR MAVİYE BOYANDI"

Müjdeli haberi aldığında başta inanamadığını belirten ve oğlunun tedavi olacağı için oldukça mutlu olduğunu ifade eden anne Ayşe Satılmış, "İsminin açıklanmasını istemeyen hayırsever bir ağabeyimiz yardımcı oldu. Gönlümün gökyüzü tekrardan maviye boyandı. Ben ilk önce inanamadım. Ama sonra Danimarka'daki o kişi beni tekrar aradı. Yardımcı olabileceğini ve elinden geleni yapabileceğini söyledi. Çok mutlu oldum. Bu kadar çabuk olabileceğini düşünmüyordum. Tanıdık tanımadık bütün insanlardan Allah razı olsun. Herkes bir şeyler yapabilmek adına, gerek paylaşım yaparak gerek telefon açarak maddi manevi her anlamda ellerinden geleni yapmaya çalıştılar" diye konuştu.

(Mine Tatay/İHA)

Danimarka, Uşak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 10:15 Kaynak: İHA
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