Son Dakika Haberleri: Uşaklı öğrenciler Dumlupınar Şehitliği'nde
Son Dakika Yaşam Uşaklı öğrenciler Dumlupınar Şehitliği'nde - Son Dakika

Uşaklı öğrenciler Dumlupınar Şehitliği'nde

8 saat önce

Uşak Turhan Akçay İlkokulu öğrencileri ve öğretmenleri, Dumlupınar ilçesinde şehitlik ziyaretinde bulundu.

Uşaklı öğrenciler Dumlupınar Şehitliği'nde, System.String[]

Uşak Turhan Akçay İlkokulu öğrencileri ve öğretmenleri, Dumlupınar ilçesinde şehitlik ziyaretinde bulundu.


İlkokul öğrencileri ve öğretmenleri, Zafertepe, Dumlupınar Müzesi, Atatürk Evi ve son olarak Dumlupınar Şehitliği'ni ziyaret edip, alan kılavuzu Habib Akalın'dan bilgiler aldı.


Alan kılavuzu Habib Akalın, yaptığı açıklamada, "Uşak Turhan Akçay ilkokulu öğrencileri ve öğretmenleri, Dumlupınar Şehitliklerinde milli mücadele ruhunu yerinde yaşadılar. Zafertepe Anıtı, Şehit Sancaktar Mehmetçik Anıtı, Yüzbaşı Şekip Efendi Şehitliği, Kırık Kağnı Anıtı, Büyük Aslıhanlar Şehitliği, Kanlı Köprü, Ağaçköy Şehitliği, Dumlupınar İlk Hedef Anıtı, Dumlupınar Atatürk Evi ve Müzesi, Dumlupınar Kurtuluş Parkı Şehitliği ve Dumlupınar Şehitliği'ni ziyaret ettiler. Onlara kuruluşun ve kurtuluşun topraklarında yaşanan mücadeleleri anlattık" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA

Dumlupınar, Akçay, Uşak, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 11:04 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Konya'da 8. sınıf öğrencisi, ödevini soran İngilizce öğretmenine yumrukla saldırdı
Lisede öğretmen dehşeti! 15 yaşındaki öğrenciyi dövdü, tekmeledi, yerlerde sürükledi Çin'de yuvaya kimyasal madde ile saldırı: 51 çocuk ve 3 öğretmen yaralandı Çin'de öğretmen ve öğrencilerin bulunduğu sınıfa kimyasal madde ile saldırı: 55 yaralı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.11.2019 19:19:07. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Uşaklı öğrenciler Dumlupınar Şehitliği'nde
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]