Uşaklı patenci gençler heyecan ve adrenalini bir arada yaşıyor
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- Uşaklı patenci gençler heyecan ve adrenalini bir arada yaşıyorUŞAK - Uşak Atapark'ta bulunan paten pistinde, paten kayan gençler ve çocuklar heyecan ve adrenalini bir arada yaşıyor.
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 03:28 Kaynak: İHA
- Uşaklı patenci gençler heyecan ve adrenalini bir arada yaşıyor
UŞAK - Uşak Atapark'ta bulunan paten pistinde, paten kayan gençler ve çocuklar heyecan ve adrenalini bir arada yaşıyor.
Amatör patenciler, derslerinden ve işlerinden arda kalan boş vakitlerini kentin en hareketli merkezlerinden biri olan Atapark'taki tekerlekli paten pistinde paten kayarak geçiriyor.
Uzaktan bakıldığında çok zor gibi görünen bu spor, alışıldığında ise adeta bağımlılık yaparak, bir tutku halini alıyor. Beden ve akıl ile aynı anda yapılan akrobatik hareketler kimi zaman yürekleri ağza getiriyor. Hareketleri yapmayı başaran gençlerin ve çocukların mutlulukları ise gözlerinden okunuyor.
Patencilerin tek şikayetçi oldukları konu ise paten pistinden dar ve kısa olması. Patenciler parka yeni pist yapılmasını isteyerek bu konuda yetkililerden yardım istiyor. Alanın düzenli bakım yapılması gerektiğini, pistin ve rampaların büyütülmesi ve geliştirilmesi gerektiğini vurgulayan patenciler, yetkililerden yardım bekliyor.
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