Uşaklı Pideci: Bu Sene Tarla Kiralayıp Buğday Ekmeyi Düşünüyorum. Başka Türlü, Almakla Satmakla Denk Getiremiyorum - Son Dakika
Üye Girişi

Uşaklı Pideci: Bu Sene Tarla Kiralayıp Buğday Ekmeyi Düşünüyorum. Başka Türlü, Almakla Satmakla Denk Getiremiyorum

13.07.2022 18:56

CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım’ın ziyaret ettiği Uşaklı pideci, “Bu sene kendim tarla kiralayıp buğday ekmeyi düşünüyorum. Başka türlü, almakla satmakla denk getiremiyorum. Bir çuvalı alıyorum, bitiyorum, bir daha alıyorum. 10-20 çuval alıp haftasına bir daha alırdım. Şimdi sabah gidiyorum, kendim bir çuvalı alıyorum, bitiriyorum, bir daha alıyorum” dedi.

CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım'ın ziyaret ettiği Uşaklı pideci, "Bu sene kendim tarla kiralayıp buğday ekmeyi düşünüyorum. Başka türlü, almakla satmakla denk getiremiyorum. Bir çuvalı alıyorum, bitiyorum, bir daha alıyorum. 10-20 çuval alıp haftasına bir daha alırdım. Şimdi sabah gidiyorum, kendim bir çuvalı alıyorum, bitiriyorum, bir daha alıyorum" dedi.

Özkan Yalım, Kurban Bayramı sonrası Uşak'ta esnafı ziyaret etti. Yalım'ın "İşleriniz nasıl" diye soruduğu bir pideci, "İşlerimiz iyi olsa da zarar ediyoruz. Unun (çuvalının) 550 lira olması, etin (kilosunun) 170 lira olması satışlarımızı etkiliyor" diye yanıt verdi.

Yalım'ın "Bayram sonrası vatandaşın etini getirip kıymalı yaptırması lazım" sözleri üzerine pideci, "Sadece onu yaptırıyor" karşılığını verdi.  Yalım ise "İnsanlar kestirdiğin hayvanın etiyle ancak kıymalı pide yaptırıyor yani" dedi.

Yalım'ın "Geçen yıl unun torbası kaç paraydı" sorusunu pideci, "300 liraydı, bu yıl 575 lira oldu" diye yanıtladı. Yalım'ın "Sizin fiyatlarınız iki kat arttı mı" sorusuna ise pideci, "İki kat artmadı. Geçen sene 15 liraya sattığımızı bu sene 25 liraya satıyoruz, ama denk getiremiyoruz" yanıtını verdi.

"TÜRKİYE ÇİFTÇİSİNE DESTEK VERİLSE, YETERİNCE BUĞDAY ÜRETİLSE BU UNUN TORBASI 570 LİRA OLMAZ, DAHA UYGUN OLUR"

Yalım, düzenli bir üretim olması gerektiğini belirterek şunları söyledi:

"Bu işin bütün kaynağının üretimden geçtiğini biliyorum. Türkiye çiftçisine destek verilse, yeterince buğday üretilse bu unun torbası 570 lira olmaz, daha uygun olur. Bu işin başlangıcı planlı üretim. Devlet Planlama Teşkilatı'nın önceden olduğu gibi kurulup tekrar hangi bölgede neyin ne kadar ekileceğini planlayıp, bunun yanında da çiftçinin en büyük gideri olan mazotu, kırımızı mazotunu getirip böylelikle bütün arazilerimizi ektirip biçtirmek zorundayız."

"BU SENE KENDİM TARLA KİRALAYIP BUĞDAY EKMEYİ DÜŞÜNÜYORUM. BAŞKA TÜRLÜ, ALMAKLA SATMAKLA DENK GETİREMİYORUM"

Pideci ise Yalım'a şöyle karşılık verdi:

"Bu sene kendim tarla kiralayıp buğday ekmeyi düşünüyorum. Başka türlü, almakla satmakla denk getiremiyorum. Bir çuvalı alıyorum, bitiyorum, bir daha alıyorum. 10-20 çuval alıp haftasına bir daha alırdım. Şimdi sabah gidiyorum, kendim bir çuvalı alıyorum, bitiriyorum, bir daha alıyorum."

"2004'TEN BERİ BU DÜKKANI ÇALIŞTIRIYORUM, BÖYLE BİR ŞEY GÖRMEDİM"

Pidecinin günlük un aldığını söylemesi üzerine Yalım, "Bir ailenin günlük alışveriş yapması gibi fırına da sen unu günlük alıyorsun" dedi. Pideci de "2004'ten beri bu dükkanı çalıştırıyorum, böyle bir şey görmedim" diye karşılık verdi.

YORUMLAR
500
Ekrem İmamoğlu'na Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın belediye başkanlığı dönemindeki çizmeli fotoğrafıyla gönderme yapıldı! CHP rahatsız oldu Ekrem İmamoğlu'na Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın belediye başkanlığı dönemindeki çizmeli fotoğrafıyla gönderme yapıldı! CHP rahatsız oldu Gürsel Tekin'in Genç Eşine Büyük Şok! Gürsel Tekin'in Genç Eşine Büyük Şok!
Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Milletvekili, Uşak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Uşaklı Pideci: Bu Sene Tarla Kiralayıp Buğday Ekmeyi Düşünüyorum. Başka Türlü, Almakla Satmakla Denk Getiremiyorum - Son Dakika

Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.

Son Dakika
18:58 Fortuna Sittard, Burak Yılmaz transferini bir kez daha duyurdu! Videoda dikkat çeken detay...
18:48 Fen Bilimleri Dershaneleri kurucusu Nazmi Arıkan, çiftlik evinde bıçaklanarak öldürüldü! Failler her yerde aranıyor
18:29 Çeşme'de makilik alanda başlayan yangın İzmir-Çeşme otoyoluna sıçradı! Yangına 5 helikopter ve 3 uçak ile havadan müdahale ediliyor
17:59 "Arada kaynadım" diyen Ozan Tufan'dan olay açıklama! Mesut Özil, kendisi için Fenerbahçe yönetimiyle karşı karşıya gelmiş
17:41 Bekçilerin gözü bu haberdeydi! 6 aylık enflasyon rakamları sonrası en düşük bekçi maaşı 10.293 TL oldu
17:25 Başakşehir, Mesut Özil transferini "Kır Zincirlerini" şarkısıyla duyurdu! Paylaşım gündem oldu
17:11 6 yaşından bu yana sosyal medyada içerik üreten Isabella'nın kazandığı para dudak uçuklattı! "Zenginlik beni yordu" dedi
16:49 Ünlü kahin Nostradamus'un geriye tek bir kehaneti kaldı: Bir kral aniden ölecek
16:21 Başakşehir, Mesut Özil'e kancayı attı mı? Kulüp, Göksel Gümüşdağ'ın 4 yıl önceki sözlerini yeniden paylaştı
16:09 1896 doğumlu "dünyanın en yaşlı adamı" uzun yaşamın sırrını verdi: Aşık olmayın, baharatlı yemeklerden kaçının
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.07.2022 19:03:30. #1.13#
SON DAKİKA: Uşaklı Pideci: Bu Sene Tarla Kiralayıp Buğday Ekmeyi Düşünüyorum. Başka Türlü, Almakla Satmakla Denk Getiremiyorum - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement