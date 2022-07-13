Uşaklı Pideci: Bu Sene Tarla Kiralayıp Buğday Ekmeyi Düşünüyorum. Başka Türlü, Almakla Satmakla Denk Getiremiyorum

CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım'ın ziyaret ettiği Uşaklı pideci, "Bu sene kendim tarla kiralayıp buğday ekmeyi düşünüyorum. Başka türlü, almakla satmakla denk getiremiyorum. Bir çuvalı alıyorum, bitiyorum, bir daha alıyorum. 10-20 çuval alıp haftasına bir daha alırdım. Şimdi sabah gidiyorum, kendim bir çuvalı alıyorum, bitiriyorum, bir daha alıyorum" dedi.

Özkan Yalım, Kurban Bayramı sonrası Uşak'ta esnafı ziyaret etti. Yalım'ın "İşleriniz nasıl" diye soruduğu bir pideci, "İşlerimiz iyi olsa da zarar ediyoruz. Unun (çuvalının) 550 lira olması, etin (kilosunun) 170 lira olması satışlarımızı etkiliyor" diye yanıt verdi.

Yalım'ın "Bayram sonrası vatandaşın etini getirip kıymalı yaptırması lazım" sözleri üzerine pideci, "Sadece onu yaptırıyor" karşılığını verdi. Yalım ise "İnsanlar kestirdiğin hayvanın etiyle ancak kıymalı pide yaptırıyor yani" dedi.

Yalım'ın "Geçen yıl unun torbası kaç paraydı" sorusunu pideci, "300 liraydı, bu yıl 575 lira oldu" diye yanıtladı. Yalım'ın "Sizin fiyatlarınız iki kat arttı mı" sorusuna ise pideci, "İki kat artmadı. Geçen sene 15 liraya sattığımızı bu sene 25 liraya satıyoruz, ama denk getiremiyoruz" yanıtını verdi.

"TÜRKİYE ÇİFTÇİSİNE DESTEK VERİLSE, YETERİNCE BUĞDAY ÜRETİLSE BU UNUN TORBASI 570 LİRA OLMAZ, DAHA UYGUN OLUR"

Yalım, düzenli bir üretim olması gerektiğini belirterek şunları söyledi:

"Bu işin bütün kaynağının üretimden geçtiğini biliyorum. Türkiye çiftçisine destek verilse, yeterince buğday üretilse bu unun torbası 570 lira olmaz, daha uygun olur. Bu işin başlangıcı planlı üretim. Devlet Planlama Teşkilatı'nın önceden olduğu gibi kurulup tekrar hangi bölgede neyin ne kadar ekileceğini planlayıp, bunun yanında da çiftçinin en büyük gideri olan mazotu, kırımızı mazotunu getirip böylelikle bütün arazilerimizi ektirip biçtirmek zorundayız."

"BU SENE KENDİM TARLA KİRALAYIP BUĞDAY EKMEYİ DÜŞÜNÜYORUM. BAŞKA TÜRLÜ, ALMAKLA SATMAKLA DENK GETİREMİYORUM"

Pideci ise Yalım'a şöyle karşılık verdi:

"Bu sene kendim tarla kiralayıp buğday ekmeyi düşünüyorum. Başka türlü, almakla satmakla denk getiremiyorum. Bir çuvalı alıyorum, bitiyorum, bir daha alıyorum. 10-20 çuval alıp haftasına bir daha alırdım. Şimdi sabah gidiyorum, kendim bir çuvalı alıyorum, bitiriyorum, bir daha alıyorum."

"2004'TEN BERİ BU DÜKKANI ÇALIŞTIRIYORUM, BÖYLE BİR ŞEY GÖRMEDİM"

Pidecinin günlük un aldığını söylemesi üzerine Yalım, "Bir ailenin günlük alışveriş yapması gibi fırına da sen unu günlük alıyorsun" dedi. Pideci de "2004'ten beri bu dükkanı çalıştırıyorum, böyle bir şey görmedim" diye karşılık verdi.