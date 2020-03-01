Uşaklı şampiyon atlet olimpiyatlara hazırlanıyor - Son Dakika
Son Dakika Spor Uşaklı şampiyon atlet olimpiyatlara hazırlanıyor - Son Dakika Spor

Uşaklı şampiyon atlet olimpiyatlara hazırlanıyor

6 saat önce

Uluslararası U20 Atletizm Salon Müsabakası'nda 1500 metrede altın madalya kazanarak şampiyon olan Uşaklı atlet Mehmet Çelik, olimpiyatlara hazırlanıyor.

Uşaklı şampiyon atlet olimpiyatlara hazırlanıyor, System.String[]

Uluslararası U20 Atletizm Salon Müsabakası'nda 1500 metrede altın madalya kazanarak şampiyon olan Uşaklı atlet Mehmet Çelik, olimpiyatlara hazırlanıyor.


Geçtiğimiz günlerde Belarus'un Minsk şehrinde düzenlenen Uluslararası U20 Atletizm Salon Müsabakası'nda, daha önce dünya şampiyonluğu bulunan Uşaklı atletizm sporcusu altın madalya kazandı. 11 ülkenin katılımıyla zorlu geçen müsabakada başarılı sporcu Mehmet Çelik 1500 metrede 1'ncilik elde ederek şampiyon oldu.


Uluslararası alanda elde ettiği başarılara bir yenisini daha ekleyen Çelik, hedeflerini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyor. Çelik'in antrenörü Ali Yılmaz ise, müsabakada elde ettikleri şampiyonluğun yoğun çalışmalar neticesinde geldiğini belirtti.


"Olimpiyatlara hazırlanıyoruz"


Yılmaz, sıradaki hedeflerinin ise 2 ay süren hazırlık kampının ardından, Kenya'nın Nairobi kentinde düzenlenecek olan 'Gençler Dünya Şampiyonası'na ve '2020 Tokyo Olimpiyatları'nda' koşabilmek olduğunu dile getirerek, 800 metre barajını aşabilmek için sıkı antrenman hazırlığı içerisinde olduklarını ifade etti. - UŞAK

Mehmet Çelik, Atletizm, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 02:30 Kaynak: İHA
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