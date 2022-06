Uşaklı Tarım İşçisi Çelenk: "Dizimden Belimden Rahatsızım. Tövbeler Olsun Mecburumdan Geliyorum. Beş Senedir Doktora Çıkamıyorum"

Uşak Muharremşah köyünde CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım'a dert yanın tarım işçisi Naciye Çelenk, "Dizimden belimden rahatsızım. Tövbeler olsun mecburumdan geliyorum. 55 yaşındayım. Beş senedir doktora çıkamıyorum. Artık çok yoruldum. Çöpün dibine ayakkabı bırakacaklar da giyeceğim diye bakıyorum. İki senedir marketin önünden geçmiyorum" dedi.

CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım, Uşak Muharremşah köyünde çiftçileri ve tarım işçilerini ziyaret etti. Yalım'ın derdini dinlediği tarım işçisi Naciye Çelenk, şöyle konuştu:

"Ben illallah getirdim. Dizimden belimden rahatsızım. Tövbeler olsun mecburumdan geliyorum. 55 yaşındayım. Eşimin Bağ-Kur borcu çoğaldı baktıramıyoruz. Beş senedir doktora çıkamıyorum. İllallah getirdim, nefesim kurudu. Bunu başbakanlar, yardımcıları, milletvekillerimiz duysun sesimizi. Artık yoruldum, çok yoruldum. Çöpün dibine ayakkabı bırakacaklar da giyeceğim diye bakıyorum. Un alamıyorum, yağ alamıyorum, şeker alamıyorum. Nereye kadar? İki senedir marketin önünden geçmiyorum. Çocuğum, yarım kilo kayısıyı alamıyorum diye bir hafta ağladı. Nereye varacak bu dünyanın sonu? Bizi duysunlar, görsünler. Tamam, alnımızın terini alıyorum. Sabah kadar sancıdan yatamıyorum. Bıktım usandım, intihar edeceğim; Allah'tan korkuma yapamıyorum. İki evladım var. Damadım intihar etti bu borçların yüzünden. İki çocuk kaldı. Anam babam okutsaydı belki bir şey olurdum ama okutmadığı için bu tarlalarda sürünüyorum.

"BU YIL DOMATESİN 4-5 LİRA OLMASI LAZIM. 5 LİRA OLMAZSA SENEYE ÜRETİM YAPMAYIZ"

Yalım'ın ziyaret ettiği arazi sahibi çiftçi, üretimde yaşadığı sorunlara ilişkin şunları söyledi:

"Biz çiftçiliğin her türlüsünü, en iyi şartlarda yapmak için uğraşıyoruz ama gerçekten her geçen yıl, hatta her geçen gün daha da zorlaşıyor bizim yaptığımız işler. Geçen yıl, bir sezonda 50-60 bin liralık kullandığımız elektrik, bu yıl 100 bin lirayı geçecek öyle tahmin ediyoruz. Çünkü rakamlar çok arttı. Geçen yıl kullandığımız gübrelerin fiyatları bu yıl, üç katlarına vardı. Mazot, bize en çok darbe vuran mazot. Geçen yıl 7 lira olan mazot, bu yıl 25-26 lirayı gördü. Bu şartlarda üretim yapabilmemiz gerçekten çok zor. Fiyatlarımızın ona göre katlanması lazım. Bu yıl domatesin 4-5 lira olması lazım. 5 lira olmazsa seneye üretim yapmayız."

"BU İŞİN İÇİNDEN ZOR ÇIKARIZ"

Bir başka çiftçi, Yalım'a şunları dedi:

"Bu işin içinden zor çıkarız. Ben de aynıyım. Ben şu anda 170 dekar domates ekiyorum. Benim masrafım 2,5 trilyon (2 milyon 500 bin TL) olacak. Geçen sene bu 1 trilyondu. (1 milyon TL) Bildiğiniz gibi değiliz. Bu nasıl olur bilmem."

"CİDDİ ANLAMDA ÇİFTÇİMİZİN SIKINTISI VAR"

Yalım, çiftçilerin sorunlarına ilişkin şu açıklamayı yaptı:

"Uşak'tayız. Uşak'ın merkezine beş kilometre mesafedeki Muharremşah köyündeyiz. Muharremşah köyümüz gerçekten tarımda, üretimde, hayvancılıkta, her anlamda çok çalışkan, çok üreten bir köyümüz. Şu anda bir domates tarlasındayız. Yaklaşık 50 dekar, 50 dönümlük bir arazideyiz. Burada her yıl hem Uşak ilimize hem de diğer illerimize hatta ihracata bile üretim yapılıyor. Yani domates üretiliyor. Buradan tırlarla İzmir'e gidip oradan da ülke dışına götürülüyor. Ancak üretilen domates geçen yıl 1.8 TL'ydi. Tabii ki elektrik ve mazot fiyatları üç kat arttı. Bununla alakalı ciddi anlamda çiftçimizin sıkıntısı var. Şu an bu domatesi diktiriyor. Ancak, ne olacağıyla ilgili gerçekten karamsarlar."