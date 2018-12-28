Son Dakika Haberleri: Uşaklılar Üniversite Cami İçin Seferber Oldu

Uşaklılar Üniversite Cami İçin Seferber Oldu

1 saat önce

Uşak Üniversite Caminde inşaatında sona yaklaşıldı.

Uşaklılar Üniversite Cami İçin Seferber Oldu, System.String[]
Uşak Üniversite Caminde inşaatında sona yaklaşıldı. Modern mimarisiyle Uşak'ta ilk olma özelliğini taşıyan cami konum itibariyle de ilgileri üzerine çekiyor.

Konuyla ilgili olarak konuşan Uşak İl Müftü Yardımcısı ve Üniversite Cami Yönetim Kurulu Üyesi İshak Göksel başka din görevlileri olmak üzere bütün Uşaklıların camiyi önümüzdeki Ramazan ayına yetiştirmeye kararlı olduğunu söyledi.

Üniversite Cami yaptırma derneğinin geçen aylarda yönetiminin değiştiğini ve yeni yönetim kurulu üyeleri olarak zaman zaman bir araya gelerek çalışmaları yakından takip ettiklerini söyleyen Göksel; "Üniversite camimizin dernek başkanımızı Üniversiteden bir hocamız İlahiyat fakültesinden bir hocamız var biz varız zaman zaman bir araya gelerek çalışmaları değerlendiriyoruz. Üniversite camimizin biran önce açılabilmesi için en azından 2019 yılı Ramazan ayında üst katının ibadete açılması için gayret ediyoruz. Bununla ilgili olarak yönetim olarak Diyanet İşleri Başkanlığına gidilip görüşmeler yapıldı, yardım talebinde bulunduk, bunun haricinde ilimizden yardım topladık. Yine geçen hafta Sayın Rektörümüzün başkalığında yönetim kurulu ve iş adamlarımızla birlikte camimiz ile bir toplantı yapıldı. Orada Sayın Rektörümüz caminin biran önce bitirilmesi iş adamlarımızdan bir talebi oldu. İş adamlarımız da bu konuda destelerinin olacağın söylediler. İnşallah biz 2019 yılı Ramazan ayında camimizin ibadete açılacağını umuyoruz. Çalışmalar ara verilmeden devam ediyor. Camimizin yüzde 90'lık bölümü bitmiş durumda. Bu konuda hakikaten firma yetkilileriyle zaten ilk başta yani dernek yönetimi değiştiği andan itibaren bir hafta içerisinde görüştük. Bunun akabinde onlar çalışmalarına başladılar. Biz inşallah Ramazan ayında ibadete açmayı planlıyoruz. Biz Uşaklı hayırsever kardeşlerimizden camimizin bir an önce bitirilmesi için yardım talep ediyoruz. Hakikaten inşallah halkımızın duyarlığıyla camimizin en kısa sürede bitirileceğini ümit ediyoruz." - UŞAK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 11:23 Kaynak: İHA

Uşak, Yaşam
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