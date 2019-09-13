Son Dakika Haberleri: Uşakov: s-400 ekipmanlarının türkiye'ye tedariki tamamlanmak üzere
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Uşakov: s-400 ekipmanlarının türkiye'ye tedariki tamamlanmak üzere

1 saat önce

Rusya Devlet Başkanı Danışmanı Yuriy Uşakov, Rus S-400 hava savunma sistemi ekipmanlarının tedarikinin bitme aşamasında olduğunu, bununla birlikte savunma sisteminin savaş görevine gireceği kesin tarihlerin hala bilinmediğini belirtti.

Uşakov: s-400 ekipmanlarının türkiye'ye tedariki tamamlanmak üzere, System.String[]
Rusya Devlet Başkanı Danışmanı Yuriy Uşakov, Rus S-400 hava savunma sistemi ekipmanlarının tedarikinin bitme aşamasında olduğunu, bununla birlikte savunma sisteminin savaş görevine gireceği kesin tarihlerin hala bilinmediğini belirtti.

Şu anda, Rus S-400 sistemlerinin teçhizatının Türkiye'ye tedarikinde sona yaklaşılıyor, ancak, birçok göreve bağlı oldukları için sistemlerin savaş görevine gireceği belirli tarihler hala bilinmiyor.

Uşakov gazetecilere yaptığı açıklamada "S-400 Triumf füze sistemlerinin ekipmanlarının tedariki tamamlanmak üzere" dedi.

İkinci S-400 füze sistemi tedarikinin muhtemel teslimatları ve ilk füze sistemi tedarikinin ne zaman savaş görevine başlayacağı hakkındaki müzakerelerin ne seviyede olduğu sorusuna cevap veren Uşakov, "Henüz bilmiyorum, bu karmaşık bir soru. Bu konuda ekipman tedariki, uzmanların eğitimi ve daha bir çok faktör var. Bu yüzden şimdilik bir tarih belirtmek doğru olmaz" dedi.


S 400, Dünya

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 05:53 Kaynak: DHA
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