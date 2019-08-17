Son Dakika Haberleri: Uşakov: Türkiye ile S-400 hava savunma sisteminin ikinci tedariki görüşülüyor
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Uşakov: Türkiye ile S-400 hava savunma sisteminin ikinci tedariki görüşülüyor

4 dakika önce

Rusya Devlet Başkanı Danışmanı Yuriy Uşakov, daha önce imzalanan sözleşme çerçevesinde, Türkiye ile ikinci S-400 hava savunma sistemi sevkiyatı konusu üzerinde aktif olarak çalışıldığını, iki ülkenin askeri-teknik işbirliği alanında en geniş şekilde müzakerelerinin devam ettiğini belirtti.

Uşakov: Türkiye ile S-400 hava savunma sisteminin ikinci tedariki görüşülüyor, System.String[]
Rusya Devlet Başkanı Danışmanı Yuriy Uşakov, daha önce imzalanan sözleşme çerçevesinde, Türkiye ile ikinci S-400 hava savunma sistemi sevkiyatı konusu üzerinde aktif olarak çalışıldığını, iki ülkenin askeri-teknik işbirliği alanında en geniş şekilde müzakerelerinin devam ettiğini belirtti.
Uşakov yaptığı açıklamada, "Şimdi S-400 hava savunma sistemlerinin ikinci sevkiyatı konusu aktif olarak incelenmektedir. Biliyorsunuz, bu mevcut anlaşmalar çerçevesinde gerçekleşiyor" dedi.
Devlet Başkanı Danışmanı, Türk tarafının resmi olarak Su-35 savaş uçaklarının olası tedariki sorusunu gündeme getirip getirmemesi sorusu üzerine,  uçaklar hakkında konuşmayacağını söyledi. Uşakov açıklamalarında ayrıca, "Askeri-teknik işbirliğine gelince, Türk tarafıyla müzakereler en geniş çapta yapılıyor" ifadelerini kullandı.


Yuriy Uşakov, Türkiye, S 400, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 09:44 Kaynak: DHA
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