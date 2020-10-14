Uşakspor: 2-1

STAT: 12 Şubat

HAKEMLER: Levent Buğra Vartemel, Sefa Özcan, Efe Kurtuluş

KAHRAMANMARAŞSPOR: Murat, Mert, Erdi, Hüseyin (Dk.67 Talha), Halil, Recep (Dk.67 Orhan), Burak (Dk.79 Eren Nergiz), Emin (Dk.90 İsa), Erdem, Kadir Kan Özdemir, DoğanayUŞAKSPOR: Ersin, Türker (Dk.83 İbrahim), Selim (Dk.54 Mehmet Bektaş ), Mehmet Gürkan Öztürk , Serhat (Dk.83 Levent), Samet, Kadir Ari (Dk.60 Uğur), Seçkin, Ali, Alpay, İsmetGOLLER: Dk.45 ve Dk. 50 Burak ( Kahramanmaraşspor ) - Dk.16 Serhat ( Uşakspor )SARI KARTLAR: Emin, Burak, Erdi, İsa, Mert (Kahramanmaraşspor) - İbrahim, Alpay (Uşakspor)

Misli.com 2'nci Lig Beyaz Grup'un 5'inci haftasında Kahramanmaraşspor, sahasında konuk ettiği Uşakspor'u 2-1 mağlup etti.16'ncı dakika Uşakspor'dan Seçkin'in ceza sahasına yolladığı topa Serhat kafayla vurarak kaleye gönderdi: 0-1.45'inci dakikada Kahramanmaraşspor'dan Recep'in pasıyla ceza sahasında topla buluşan Burak, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturarak beraberliği sağladı: 1-1.50'nci dakikada Kahramanmaraşspor'dan Halil, sağ kanattan rakip sahasına yaptığı atakta topu ceza sahasında Burak'la buluşturdu. Burak, topu keleye göndererek kendisinin ve takımının ikinci golünü attı.

Karşılaşma, ev sahibi takımın 2-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.

- Kahramanmaraş