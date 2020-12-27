Uşakspor 4 maç sonra sevindi
27.12.2020 13:25
MİSLİ.com 2'nci Lig Beyaz Grup'ta evinde Afjet Afyonspor'u 3-0 yenen Uşakspor nefes aldı.
MİSLİ.com 2'nci Lig Beyaz Grup'ta evinde Afjet Afyonspor'u 3-0 yenen Uşakspor nefes aldı. Kırmızı-siyahlılar 4 maç aradan sonra kazanıp kötü seriyi sonlandırdı. Bu galibiyetle puanını 29'a yükselten Uşakspor, Play-Off hattındaki yerini korudu. Teknik Direktör Hasan Şimşir, önemli bir galibiyet aldıklarını belirterek, "Kazanamamanın verdiği baskıyı üzerimizden attık. Üst sıralarda kalmaya devam edeceğiz" diye konuştu. Uşakspor gelecek hafta İnegölspor'la deplasmanda oynayacak.
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