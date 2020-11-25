Uşakspor: 6-0 - Son Dakika

Uşakspor: 6-0

25.11.2020 23:11
Uşakspor: 6-0, System.String[]

STAT: Çaykur DidiHAKEMLER: Emre Malok (xxx), Murat Temel (xxx), Emrah Ünal(xxx)ÇAYKUR RİZESPOR: Tarık (xxx) - Murat (xxx), Montassar Talbi (xxx), Selim (xxx), İsmail (xxx)(Dk. 90 Emirhan), Mithat Pala (xx), Dusan Jovancic (xx) (Dk. 75 Donsah xx), Tunay (xxx) (Dk.

STAT: Çaykur Didi

HAKEMLER: Emre Malok (xxx), Murat Temel (xxx), Emrah Ünal(xxx)

ÇAYKUR RİZESPOR: Tarık (xxx) - Murat (xxx), Montassar Talbi (xxx), Selim (xxx), İsmail (xxx)(Dk. 90 Emirhan), Mithat Pala (xx), Dusan Jovancic (xx) (Dk. 75 Donsah xx), Tunay (xxx) (Dk. 66 Alberk xx), Michalak (xx), Doğan (xx)(Dk. 75 Onur xxx), Kemal (xxx)UŞAKSPOR: Ersin (x), Türker (xx) (Dk. 82 Levent), Samet (x) (Dk. 59 Berat Çetinkaya x), Ali Kılıç (xx) (Dk. 62 Resul x), Alpay (x), İsmet (x), Selim (x), Mehmet (x), Kadir (x), Seçkin (x)(Dk. 62 Serhat x), Mehmet (x) (Dk. 59 Uğur Durmuş x)GOLLER: Dk. 12 - Dk. 45 Tunay, Dk. 44 - Dk. 85 (P) - Dk. 89 Kemal, Dk. 54 - Michalak (Çaykur Rizespor)SARI KARTLAR: Michalak, Doğan Erdoğan (Çaykur Rizespor), Selim Dilli, Uğur Durmuş (Uşakspor)

Ziraat Türkiye Kupası 4'üncü tur maçında Çaykur Rizespor, sahasında konuk ettiği Uşakspor'u 6-0 mağlup etti ve bir üst tura yükseldi.

3'üncü dakikada atak geliştiren ev sahibi takım Çaykur Rizespor, Tunay Torun ile ceza sahasından şut denedi ama top kalenin yanından dışarı çıktı.12'nci dakikada Çaykur Rizespor sağ kanattan geliştirdiği atakta ceza sahası içinde topla buluşan Tunay Torun meşin yuvarlağı kalecinin sağından ağlara gönderdi: 1-0.20'nci dakikada skora eşitlik getirmek için ataklar yapan Uşakspor'da Kadir Arı şut şansı denedi ama çekilen şut direğin yanından dışarı çıktı.44'üncü dakikada Çaykur Rizespor'da Tunay Torun'un sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahasında topa gelişine kafayla vuran Kemal topu ağlara gönderdi: 2-0.45'inci dakikada Çaykur Rizespor'da kullanılan serbest vuruşta Talbi'nin ceza sahası yan çizgisinden altıpasa gönderdiği topa Tunay kafayla gelişine vurarak ağları sarstı: 3-0.İlk yarı ev sahibi ekibin 3-0'lık üstünlüğüyle son buldu.54'üncü dakikada ev sahibi Çaykur Rizespor'da Mithat Pala'nın ara pasında topla buluşan ve kaleciyle karşı karşıya kalan Michalak topu ağlara gönderdi: 4-0.85'inci dakikada Çaykur Rizespor'da ceza sahasında topla buluşan Michalak, Levent'in müdahalesinde yerde kaldı. Pozisyonun ardından hakem penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı kullanan Kemal topu kaleciyle ters köşeye gönderdi: 5-0.89'uncu dakikada ceza sahası önünde topla buluşan Kemal'in sert vuruşunda top ağlarla buluştu: 6-0.

Karşılaşma bu skorla sona erdi.


Uşakspor: 6-0
Uşakspor: 6-0
Uşakspor: 6-0
Uşakspor: 6-0
Uşakspor: 6-0
Uşakspor: 6-0

Çaykur Rizespor, Uşakspor, Çaykur, Emrah, Spor, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Uşakspor: 6-0 - Son Dakika Spor


Son Dakika

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