Son Dakika Haberleri: Uşakspor 9 ismi renklerine bağladı
Son Dakika Spor Haber

Uşakspor 9 ismi renklerine bağladı

56 dakika önce

TFF 2. Lig ekiplerinden Uşakspor, yeni sezon öncesi dış transferde anlaştığı 9 futbolcuyu açıkladı.

Uşakspor 9 ismi renklerine bağladı, System.String[]

TFF 2. Lig ekiplerinden Uşakspor, yeni sezon öncesi dış transferde anlaştığı 9 futbolcuyu açıkladı. Kırmızı-siyahlılar, Tokatspor'dan 27 yaşındaki gurbetçi santrfor Noyan Öz, Bucaspor'dan 22 yaşındaki sol kanat İbrahim Şirin, Fatsa Belediyespor'dan 25 yaşındaki sağ kanat Ali Say ve 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Selim Dilli, Berliner AK'den 26 yaşındaki sol kanat Ömer Akyörük, Eskişehirspor'dan 22 yaşındaki sol bek İsmail Oykun ve 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Miran Avcı, Karamürselspor'dan 19 yaşındaki stoper Berkay Özer ve Karaköprü Belediyespor'dan 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Emre Demir'le sözleşme imzaladı. Uşakspor, teknik direktörlük görevine Tolga Doğantez'i getirmişti.


- Uşak
Türkiye Futbol Federasyonu, Eskişehirspor, Emre Demir, Uşakspor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 11:14 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Fikret Orman yayıncı kuruluşa seslendi: Sözleşme şartlarını yerine getirin Sakaryaspor'da Abdullah Ercan dönemi! Markasını tanıtan yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo kaslarıyla şov yaptı Kayserispor'dan Eray İşcan açıklaması: Geri dönüşü 5-6 ay sürecek

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.7.2019 12:11:30. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Uşakspor 9 ismi renklerine bağladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]