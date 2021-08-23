Uşakspor, Amed maçı hazırlıklarını sürdürdü

Uşakspor, yeni sezonun ilk maçında karşılaşacağı Amed Sportif için hazırlıklarına, salon çalışmalarıyla devam etti.

Uşak spor, yeni sezonun ilk maçında karşılaşacağı Amed Sportif için hazırlıklarına, salon çalışmalarıyla devam etti. Uşakspor, bugün Uşakspor Tesisleri kapalı spor salonunda gerçekleştirilen antrenman ile yeni sezonun ilk maçında deplasmanda karşılaşacağı Amed Sportif maçı hazırlıklarına devam etti. Teknik Direktör Serkan Afacan ve kondisyonerler yönetimindeki antrenman, kondisyon ve fizik çalışmaları ile sona erdi. Uşakspor, Amed Sportif'e 5 Eylül Pazar günü Diyarbakır Yeni Stadyumu'nda konuk olacak. - UŞAK

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