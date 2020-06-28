Uşakspor antrenmanlara yeniden başladı

KORONAVİRÜS salgını yüzünden sezonun tatil edildiği 19 Mart'tan bu yana antrenman sahalarına uzak kalan TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'taki Uşakspor, Futbol Federasyonu'nun lige 18 Temmuz'dan itibaren kaldığı yerden devam kararı vermesiyle çalışmalarına başladı.

KORONAVİRÜS salgını yüzünden sezonun tatil edildiği 19 Mart'tan bu yana antrenman sahalarına uzak kalan TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'taki Uşakspor, Futbol Federasyonu'nun lige 18 Temmuz'dan itibaren kaldığı yerden devam kararı vermesiyle çalışmalarına başladı. Yaklaşık 3.5 aylık aradan sonra tekrar toplanan Uşakspor, teknik direktör Hasan Erkin Şimşir yönetimindeki ilk çalışmayı 1 Eylül Stadı'nda yaptı. Lige 22 gün içinde yeniden hazır hale gelmeye çalışacak kırmızı-siyahlı ekip sezon durdurulmadan önce grubunda 44 puanla sekizinci sırada yer alıyordu.



Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

Son Dakika

Medipol Başakşehir - Galatasaray maçında 11'ler belli oldu

3 yıldır kanser tedavisi gören genç, merdivenden düşerek hayatını kaybetti

CNN'in Brezilya'da görev yapan muhabiri canlı yayında gasp edildi

Belediye başkanı adayı hurdaya dönen otomobilden sağ çıktı

Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçları 28 Temmuz'da açıklanacak

Yağmur Mislina Kılıç'ın YKS için yaptığı Mabel Matiz paylaşımı, sosyal medyada gündem oldu

Kısıtlamayı ihlal ettiği için ceza kesilen yaşlı kadın sitem etti: Beni mi buldular?

Bodrum Belediye Başkanı'ndan uçuk döner fiyatlarına yapılan eleştirilere yanıt

YKS'den çıkan öğrenci, koronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Sınavdan çıkan gencin, spikerin sorusuna verdiği yanıt kahkahalara boğdu

Esed'in 16 yaşındaki kızına aşkını ilan eden asker, kayıplara karıştı

Tıp dünyası Hindistan'da kolsuz ve bacaksız doğan kız bebeğini konuşuyor

Ameliyat sonrası narkoz etkisiyle abdest alan yaşlı adam tebessüm ettirdi

Köyde kurduğu çiftlik örnek oldu! Kazancını duyan tası tarağı toplayıp köye gitmek istiyor

Sıfır otomobillerin piyasaya girmesiyle birlikte ikinci el araç fiyatlarında eylül ayında dengelenme olacak