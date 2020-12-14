Uşakspor beraberliğe abone oldu
14.12.2020 10:18
TFF 2'inci Lig Beyaz Grup'ta evinde 2-0 geriye düştüğü maçta Çorum Futbol Kulübü ile 2-2 berabere kalan Uşakspor son 3 maçını 1'er puanla tamamladı.
TFF 2'inci Lig Beyaz Grup'ta evinde 2-0 geriye düştüğü maçta Çorum Futbol Kulübü ile 2-2 berabere kalan Uşakspor son 3 maçını 1'er puanla tamamladı. Son olarak Gümüşhanespor'u deplasmanda 3-0 yenen Ege ekibi, üst üste Sarıyer, Manisa Futbol Kulübü ve Çorum Futbol Kulübü ile berabere kaldı. Zirve yarışında lider Manisa Futbol Kulübü'nü 15 puan geriden takip eden Uşakspor'da teknik direktör Hasan Şimşir, kazanmaları gereken maçlardan beraberlikle ayrıldıklarını söyledi. Çorum FK maçını değerlendiren Şimşir, "2-0 geriye düştük ama pes etmedik. Maçın 90+7'nci dakikasında attığımız golle mağlubiyetten kurtulduk. Ancak bir an önce galibiyet serisi yakalamalıyız" dedi. Uşakspor gelecek hafta Kocaelispor'a konuk olacak.
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