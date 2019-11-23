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Uşakspor çıkış arıyor

6 saat önce

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son 5 maçında 3 mağlubiyet ve 2 beraberlik alarak alt sıralara gerileyen Uşakspor yarın evinde Bandırmaspor ile karşı karşıya gelecek.

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TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son 5 maçında 3 mağlubiyet ve 2 beraberlik alarak alt sıralara gerileyen Uşakspor yarın evinde Bandırmaspor ile karşı karşıya gelecek. Uşak 1 Eylül Stadı'nda hakem Tarık Güldal'ın görev yapacağı maçın başlama düdüğü saat 13.30'da çalacak. Uşakspor 13'üncü hafta sonunda 12 puanla 14'üncü sırada yer alırken, zirve hesapları yapan Bandırmaspor ise 27 puanla 2'nci basamakta bulunuyor.


Türkiye Futbol Federasyonu, Uşakspor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 12:25 Kaynak: DHA
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