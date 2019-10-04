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Uşakspor çıkış peşinde

1 saat önce

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta ilk maçını kazandıktan sonra 1 beraberlik, 3 yenilgi alan Uşakspor, yarın taraftarının önünde Etimesgut Belediyespor'la karşılaşacak.

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TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta ilk maçını kazandıktan sonra 1 beraberlik, 3 yenilgi alan Uşakspor, yarın taraftarının önünde Etimesgut Belediyespor'la karşılaşacak. Uşak 1 Eylül Stadı'nda saat 15.30'da başlayacak maçta Oğuzhan Uğurlu düdük çalacak. Düşme hattının bir basamak üzerinde yer alan 4 puanlı Uşakspor, 8 puanı bulunan 7'nci sıradaki Başkent ekibini yenerek moral bulmak istiyor.

Türkiye Futbol Federasyonu, Etimesgut, Uşakspor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 12:40 Kaynak: DHA
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