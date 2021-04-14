Uşakspor, Çorum deplasmanında

Çorum Şehir Stadı'nda Levent Gümüşdere'nin yöneteceği müsabaka saat 15.00'te başlayacak. Ev sahibi Uşakspor'da kart cezalıları Mehmet Gürkan ve Alpay, Çorum FK'ya karşı forma giyemeyecek. Play-Off hedefinin 7 puan gerisinde kalan Uşakspor bu maç öncesi 48 puanla 10'uncu sırada yer alıyor.

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