Uşakspor'da 17 futbolcuyla yollar ayrıldı
2 saat önce
TFF 2'nci Lig ekiplerinden Uşakspor'da yeni sezon öncesi kadroda büyük değişim yaşanıyor.
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 11:16 Kaynak: DHA
TFF 2'nci Lig ekiplerinden Uşakspor'da yeni sezon öncesi kadroda büyük değişim yaşanıyor.
Kırmızı-siyahlı takımda 17 futbolcu yuvadan uçtu. Uşak temsilcisinde Ahmet, Özgen, Yağızcan, Ender, Nurettin, Melih İnan, Seçkin, Ogün, Emrah, Caner, Hikmet, Murat, Melih Mursal ve Oğuzhan Kayar'ın sözleşmeleri feshedildi. Kiralık forma giyen Fatih ve Semih ile sözleşmesi biten Tayfur Emre ise serbest kaldı. İç transferde kaleci Ersin ve Levent'le mukavele yenileyen Uşakspor, dış transferde atağa kalkacak.
- Uşak
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