Uşakspor'da 3 pozitif vaka

MİSLİ.com 2'inci Lig Beyaz Grup'ta zirve takipçisi Uşakspor, çarşamba günü oynanacağı Kahramanmaraşspor maçı öncesi koronavirüs şokuyla sarsıldı. Kırmızı-siyahlılarda test sonucu pozitif çıkan 2 futbolcu ve 1 personel karantina altına alındı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kahramanmaraşspor maçı öncesi futbolcularımıza, teknik heyetimize ve personelimize yeni tip koronavirüs (COVID-19) testi uygulanmıştır. 2 futbolcumuzun ve 1 personelimizin detaylı Covid tarama ve testleri sonucunda pozitif olduğu tespit edilmiştir. Oyuncularımız ve personelimiz izole edilmiş ve tedavisine başlanmıştır. Kamuoyuna saygılarımızla" ifadeleri yer aldı.