Uşakspor'da 3 pozitif vaka - Son Dakika

Uşakspor'da 3 pozitif vaka

12.10.2020 22:14
Uşakspor'da 3 pozitif vaka, System.String[]

MİSLİ.com 2'inci Lig Beyaz Grup'ta zirve takipçisi Uşakspor, çarşamba günü oynanacağı Kahramanmaraşspor maçı öncesi koronavirüs şokuyla sarsıldı.

MİSLİ.com 2'inci Lig Beyaz Grup'ta zirve takipçisi Uşakspor, çarşamba günü oynanacağı Kahramanmaraşspor maçı öncesi koronavirüs şokuyla sarsıldı. Kırmızı-siyahlılarda test sonucu pozitif çıkan 2 futbolcu ve 1 personel karantina altına alındı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kahramanmaraşspor maçı öncesi futbolcularımıza, teknik heyetimize ve personelimize yeni tip koronavirüs (COVID-19) testi uygulanmıştır. 2 futbolcumuzun ve 1 personelimizin detaylı Covid tarama ve testleri sonucunda pozitif olduğu tespit edilmiştir. Oyuncularımız ve personelimiz izole edilmiş ve tedavisine başlanmıştır. Kamuoyuna saygılarımızla" ifadeleri yer aldı.


Kahramanmaraşspor, Koronavirüs, Futbolcu, Uşakspor, Spor, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Uşakspor'da 3 pozitif vaka - Son Dakika Spor

YORUMLAR

Son Dakika

MEB, yüz yüze eğitim için velilerden istendiği iddia edilen dilekçeyi paylaşarak uyardı DSÖ'den "sürü bağışıklığı" stratejisine sert tepki: Virüsün serbestçe dolaşmasına izin vermek ahlak dışıdır Kendra Lust'ın kafes dövüşçüsü Perry'ye para teklif etti! Dövüşçünün sevgilisi, kabul etmedi Volkswagen yatırımı koronavirüs salgını sonrası yeniden gündeme gelebilir Rusya'dan Türkiye'ye Dağlık Karabağ vetosu! Aliyev'in önerisi reddedildi Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Ateş ölçme cihazlarının yarardan çok zararı var Yerli otomobilin bataryalarında da kullanılacak olan lityum, Türkiye'de ilk kez üretilecek Cani anne, 4 yaşındaki oğlunu asarak öldürdü
Ormanda çıkan yangına müdahale eden bir kişi, yanarak hayatını kaybetti Ormanda çıkan yangına müdahale eden bir kişi, yanarak hayatını kaybetti         
21:31
Son Dakika: İzmir'de 17 kişinin ölümüne neden olan sahte içkilerin dağıtıcısı gözaltına alındı Son Dakika: İzmir'de 17 kişinin ölümüne neden olan sahte içkilerin dağıtıcısı gözaltına alındı         
20:57
Ünlü şarkıcı İrem Derici'den şaşırtan evlilik çıkışı: Para tuzağı Ünlü şarkıcı İrem Derici'den şaşırtan evlilik çıkışı: Para tuzağı         
20:39
Ormanda cansız bedeni bulunan şahıs, kendini kazara vurmuş Ormanda cansız bedeni bulunan şahıs, kendini kazara vurmuş         
20:15
Kök hücre tedavisi gören Mehmet Ali Erbil'den iki ay sonra ilk fotoğraf Kök hücre tedavisi gören Mehmet Ali Erbil'den iki ay sonra ilk fotoğraf         
19:40
Yasak Elma'nın yıldız oyuncusu Nesrin Cavadzade dünyaevine giriyor Yasak Elma'nın yıldız oyuncusu Nesrin Cavadzade dünyaevine giriyor         
18:20
Üvey babasının telefonunda banyoda çekilmiş fotoğraflarını gören genç kız intihara kalkıştı Üvey babasının telefonunda banyoda çekilmiş fotoğraflarını gören genç kız intihara kalkıştı         
16:07
Adnan Oktar, mahkemede 69 bin liralık prezervatif sorulunca topu kediciklere attı: Onlar kullanıyordur Adnan Oktar, mahkemede 69 bin liralık prezervatif sorulunca topu kediciklere attı: Onlar kullanıyordur         
15:54
İhanet şüphesi yüzünden karısının kafasını kesti, kesik başla polis karakoluna gitti İhanet şüphesi yüzünden karısının kafasını kesti, kesik başla polis karakoluna gitti         
15:18
Çevirme yapan trafik polisi, aracın arkasındaki şehitlerin fotoğraflarını elleriyle temizledi Çevirme yapan trafik polisi, aracın arkasındaki şehitlerin fotoğraflarını elleriyle temizledi         
14:00
Mersin'de 5 kişi sahte içki nedeniyle hayatını kaybetti Mersin'de 5 kişi sahte içki nedeniyle hayatını kaybetti         
13:55
"Bana teşkilatın numarasını verin" sözleriyle gündem olan kuryeye hapis istemi         
13:30
Telefona gelen linke tıkladı, hesabındaki bütün birikimini kaybetti Telefona gelen linke tıkladı, hesabındaki bütün birikimini kaybetti         
12:18
Mal varlıklarına el konulan ünlü iş adamı, çocukken ayakkabı boyadığı yerden fotoğraf paylaştı Mal varlıklarına el konulan ünlü iş adamı, çocukken ayakkabı boyadığı yerden fotoğraf paylaştı         
11:37
5 çocuk annesi sosyal medya üzerinden yılda 250 bin adet avokado satıyor 5 çocuk annesi sosyal medya üzerinden yılda 250 bin adet avokado satıyor         
11:13
Maskeyi koluna takan genç kız, denetimdeki polisleri görünce kaçmaya başladı Maskeyi koluna takan genç kız, denetimdeki polisleri görünce kaçmaya başladı         
10:41
Hatay'da yanan ağaçlar hakkında paylaşım yapan Ezgi Mola'ya tepki yağıyor Hatay'da yanan ağaçlar hakkında paylaşım yapan Ezgi Mola'ya tepki yağıyor         
10:36
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.10.2020 22:23:40. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Uşakspor'da 3 pozitif vaka - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei