Uşakspor'da 3 pozitif vaka
12.10.2020 22:14
MİSLİ.com 2'inci Lig Beyaz Grup'ta zirve takipçisi Uşakspor, çarşamba günü oynanacağı Kahramanmaraşspor maçı öncesi koronavirüs şokuyla sarsıldı.
MİSLİ.com 2'inci Lig Beyaz Grup'ta zirve takipçisi Uşakspor, çarşamba günü oynanacağı Kahramanmaraşspor maçı öncesi koronavirüs şokuyla sarsıldı. Kırmızı-siyahlılarda test sonucu pozitif çıkan 2 futbolcu ve 1 personel karantina altına alındı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Kahramanmaraşspor maçı öncesi futbolcularımıza, teknik heyetimize ve personelimize yeni tip koronavirüs (COVID-19) testi uygulanmıştır. 2 futbolcumuzun ve 1 personelimizin detaylı Covid tarama ve testleri sonucunda pozitif olduğu tespit edilmiştir. Oyuncularımız ve personelimiz izole edilmiş ve tedavisine başlanmıştır. Kamuoyuna saygılarımızla" ifadeleri yer aldı.
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