Son Dakika Haberleri: Uşakspor'da Atalay bıraktı

Uşakspor'da Atalay bıraktı

1 saat önce

TFF 2. Lig'deki Ege temsilcilerinden Utaş Uşakspor'da Futbol Şube Sorumlusu Feyyaz Atalay, görevinden ayrıldı.

Uşakspor'da Atalay bıraktı, System.String[]

TFF 2. Lig'deki Ege temsilcilerinden Utaş Uşakspor'da Futbol Şube Sorumlusu Feyyaz Atalay, görevinden ayrıldı. Uşakspor'da 5 yıldır şube sorumluluğu yapan Atalay, Bölgesel Amatör Lig ve TFF 3. Lig'de yaşanan şampiyonluklarda yönetimde yer almıştı.


- Uşak
Haber Yayın Tarihi : 26.05.2019 03:16 Kaynak: DHA
Ege, Futbol, Türkiye Futbol Federasyonu, Uşakspor, Spor
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