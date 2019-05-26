Uşakspor'da Atalay bıraktı
1 saat önce
TFF 2. Lig'deki Ege temsilcilerinden Utaş Uşakspor'da Futbol Şube Sorumlusu Feyyaz Atalay, görevinden ayrıldı.
TFF
Haber Yayın Tarihi : 26.05.2019 03:16 Kaynak: DHA
2. Lig'deki Ege
temsilcilerinden Utaş Uşakspor
'da Futbol
Şube Sorumlusu Feyyaz Atalay, görevinden ayrıldı. Uşakspor'da 5 yıldır şube sorumluluğu yapan Atalay, Bölgesel Amatör Lig ve TFF 3. Lig'de yaşanan şampiyonluklarda yönetimde yer almıştı.
- Uşak
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