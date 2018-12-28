Son Dakika Haberleri: Uşakspor'da Ayrılık

Uşakspor'da Ayrılık

1 saat önce

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup takımlarından Utaş Uşakspor'da orta saha oyuncusu Ekrem Sütçü ile yollar ayrıldı.

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TFF 2'nci Lig Beyaz Grup takımlarından Utaş Uşakspor'da orta saha oyuncusu Ekrem Sütçü ile yollar ayrıldı. Geçen sezon kırmızı-siyahlı formayla 3'üncü Lig'de şampiyonluk yaşayan 29 yaşındaki futbolcunun sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiği açıklandı. Ekrem ilk yarıda 11 karşılaşmada görev aldı. Yönetim, "Kendisine katkılarından dolayı teşekkür eder, bundan sonraki hayatında başarılar dileriz" açıklaması yaptı. - Uşak

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 11:50 Kaynak: DHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Uşakspor, Spor
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