Uşakspor'da ayrılık - Son Dakika
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Uşakspor'da ayrılık

6 saat önce

TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Uşakspor'da stoper Mete Yıldız'la yollar ayrıldı.

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TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Uşakspor'da stoper Mete Yıldız'la yollar ayrıldı. Kulüpten yapılan açıklamada sözleşmenin karşılıklı anlaşma yoluyla feshedildiği belirtildi.

Geçen sezon Fenerbahçe altyapısından transfer edilen Metin, kırmızı-siyahlı formayla ilk yılında ligde 3, kupada 1 maçta oynadı. Bu sezon ligde 4, kupada 1 müsabakada şans bulan 21 yaşındaki gurbetçi savunma oyuncusuna kulübe olan katkıları için teşekkür edildi. Uşakspor, ara transfer döneminde daha önce Ali Say, Tuğrul ve Oğuzhan Yazıcı'yla yollarını ayırıp Sarıyer'den Yaser Yıldız ile Tuzlaspor'dan sağ bek Türker Toptaş'ı renklerine bağlamıştı.


- Uşak
Türkiye Futbol Federasyonu, Uşakspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 12:05 Kaynak: DHA
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