Uşakspor'da Feyyaz gitti - Son Dakika
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Uşakspor'da Feyyaz gitti

6 saat önce

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son 5 maçta 4 galibiyetle çıkışa geçen Uşakspor'da Feyyaz Aydil'le yollar ayrıldı.

Uşakspor'da Feyyaz gitti, System.String[]

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son 5 maçta 4 galibiyetle çıkışa geçen Uşak spor'da Feyyaz Aydil'le yollar ayrıldı. 29 yaşındaki forvet sezon başında transfer olduğu Uşak'ta 12 maçta 1 gol atmıştı. Kırmızı-siyahlı ekip, ara transfer döneminde daha önce Ali Say, Tuğrul, Oğuzhan ve Mete'yle de yollarını ayırmıştı. Uşakspor'da bu hafta Ergene Velimeşespor maçında kurtardıkları penaltılarla spor gündeminin ilk sıralarına oturan kaleci Ersin ve Levent'in yanı sıra Abdullah, cezaları nedeniyle görev yapamayacak.


Türkiye Futbol Federasyonu, Uşakspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 11:36 Kaynak: DHA
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