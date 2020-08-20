Uşakspor'da Ozan ayrıldı

TFF 2. Lig kulüplerinden Uşakspor'da sözleşmesi sona eren sağ kanat Ozan Pekdemir'le yollar ayrıldı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuza kulübümüze olan katkılarından dolayı teşekkür ediyor, bundan sonraki futbol kariyerinde başarılar diliyoruz" denildi. Kulübe veda mesajı yayınlayan 29 yaşındaki gurbetçi futbolcu ise "Sevgili Uşakspor ailesi. Uşakspor forması altındaki maceramın sonuna geldik. Kulüple geçirdiğim yıl boyunca tanışma şansı yakaladığım her bireye ve Uşakspor taraftarına teşekkür ederim. Her zaman kalbimde olacaksınız. Hakkınızı helal edin" ifadelerini kullandı.