Son Dakika Haberleri: Uşakspor'dan acı fren
Son Dakika Spor Uşakspor'dan acı fren

Uşakspor'dan acı fren

35 dakika önce

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta üst üste 3 galibiyet alarak tırmanışa geçen Uşakspor, deplasmanda Kastamonuspor 1966'ya 4-1 yenilerek fren yaptı.

Uşakspor'dan acı fren, System.String[]

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta üst üste 3 galibiyet alarak tırmanışa geçen Uşakspor, deplasmanda Kastamonuspor 1966'ya 4-1 yenilerek fren yaptı.

Etimesgut Belediyespor, Vanspor (D) ve Eyüpspor zaferleriyle moral bulan kırmızı-siyahlılar, Kastamonu'dan eli boş dönerek taraftarını üzdü. Uşakspor'da kırmızı kart gören Berat, iç sahada oynanacak Bayburt karşılaşmasında görev alamayacak. Ulusal Kulüp Lisans kriterlerini yerine getirememesi nedeniyle 3 puanı silinen Uşak temsilcisi 10 puanla 11'inci sırada yer alıyor.


Türkiye Futbol Federasyonu, Kastamonuspor, Uşakspor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 02:13 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Batuhan Karadeniz 2 gol attı, Bandırmaspor kazandı
Samsunspor kaptanı Caner Arıcı'dan arkadaşlarına tepki: Adamlar yol yapıp geliyor, niye gelmiyorsunuz lan Beşiktaş CEO'su Gökhan Sarı görevinden istifa etti Galatasaray'da Luyindama yolcu! Yerine oyuncu bakılıyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.10.2019 14:49:50. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Uşakspor'dan acı fren
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]