Uşakspor'dan iyi prova

TFF 2'nci Lig'de yeni sezon öncesi Afyonkarahisar'da kampa giren Uşakspor, oynadığı ilk hazırlık maçında Ankara Demirspor'u 1-0 mağlup etti. Afyon Kocatepe Spor Kompleksi'nde oynanan karşılaşmanın tek golünü 34'üncü dakikada penaltıdan Abdullah attı. Kırmızı-siyahlılarda maç öncesi Afyon Toplum Sağlığı Merkezi'nde yapılan koronavirüs testlerinde hiçbir futbolcu ve teknik kadroda pozitif bulguya rastlanmadı.
Haber Yayın Tarihi: 31.08.2020 11:14 - Kaynak: DHA
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