Uşakspor'dan kale ve orta sahaya takviye

Uşakspor resmi sosyal medya hesabından kale ve orta sahaya transferler yaptığını açıkladı.

Geçtiğimiz sezonu Play - Off turlarını hemen altında orta sıralarda tamamlayan Uşakspor, kadroya takviyeler yapmaya başladı. Bir çok oyuncuyla yollarını ayırdığını açıklayan Uşakspor sosyal medya hesabından yapmış olduğu açıklamayla geçtiğimiz sezonu Adanaspor'da tamamlayan 28 yaşındaki kanat oyuncusu Ömer Çiçek ve geçtiğimiz sezonu Kırklarelispor'da tamamlayan 31 yaşındaki kaleci Umut kaya ile ikişer yıllık anlaşmaya vardığını belirtti. Ayrıca Uşakspor'da transfer çalışmalarının da devam edileceği öğrenildi. - UŞAK