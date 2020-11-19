Uşakspor'dan Noyan ve Abdullah'a hediye

MİSLİ.com 2'nci Lig Beyaz Grup'ta son 4 maçta 3'üncü galibiyetini Zonguldak Kömürspor'u evinde 3-2 yenerek alan Uşakspor, kritik 3 puanı ağır sakatlık geçiren Noyan ve Abdullah'a armağan etti. Geçen hafta Hacettepe deplasmanında suni çime bağlı ağır diz sakatlıkları geçiren iki oyuncunun sahalardan uzun süre uzak kalacağı kırmızı-siyahlılarda futbolcular, maçta gollerin ardından ikilinin formalarını açıp takım arkadaşlarını unutmadı. Çapraz bağlarından ameliyat olarak 6 ay forma giyemeyecek Abdullah, maçın ardından arkadaşlarıyla soyunma odasında galibiyeti kutladı. Uşakspor'da kaleci Ersin de takımla 100'üncü maçına çıktı. Önemli galibiyetle 10 maçta 20 puana ulaşan Uşakspor, grupta Play-Off hattında dördüncü sırada yer alıyor.

