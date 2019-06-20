Uşakspor Doğantez'le anlaştı
18 dakika önce
TFF 2'nci Lig takımlarından Uşakspor'da Mehmet Yozgatlı'nın yerine teknik direktörlük görevine Tolga Doğantez'in getirildiği öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 01:14 Kaynak: DHA
TFF 2'nci Lig takımlarından Uşakspor
'da Mehmet Yozgatlı
'nın yerine teknik direktörlük görevine Tolga Doğantez'in getirildiği öğrenildi. Yeni sezonda isim değişikliğine gidecek Uşak ekibinin Doğantez'le prensipte anlaştığı belirtildi. Uşakspor'da yeni yönetim belirlendikten sonra genç teknik adam resmi sözleşme imzalayacak. Doğantez daha önce Hacettepespor
, Aydınspor 1923
ve Bucaspor
kulüplerinde görev aldı. İç transferde ön görüşmeleri yapan ve dış transfer listesini belirleyen kırmızı-siyahlılarda bütçenin geçen sezona göre daralacağı öğrenildi.
- Uşak
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