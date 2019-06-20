Son Dakika Haberleri: Uşakspor Doğantez'le anlaştı
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Uşakspor Doğantez'le anlaştı

18 dakika önce

TFF 2'nci Lig takımlarından Uşakspor'da Mehmet Yozgatlı'nın yerine teknik direktörlük görevine Tolga Doğantez'in getirildiği öğrenildi.

Uşakspor Doğantez'le anlaştı, System.String[]
TFF 2'nci Lig takımlarından Uşakspor'da Mehmet Yozgatlı'nın yerine teknik direktörlük görevine Tolga Doğantez'in getirildiği öğrenildi. Yeni sezonda isim değişikliğine gidecek Uşak ekibinin Doğantez'le prensipte anlaştığı belirtildi. Uşakspor'da yeni yönetim belirlendikten sonra genç teknik adam resmi sözleşme imzalayacak. Doğantez daha önce Hacettepespor, Aydınspor 1923 ve Bucaspor kulüplerinde görev aldı. İç transferde ön görüşmeleri yapan ve dış transfer listesini belirleyen kırmızı-siyahlılarda bütçenin geçen sezona göre daralacağı öğrenildi.


- Uşak
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 01:14 Kaynak: DHA
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