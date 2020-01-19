Uşakspor-Ergene Velimeşespor: 2-0

STAT: 1 Eylül

HAKEMLER: Egemen Artun (xx), Sedat Yamanoğlu (xx), Kenan Özcan (xx)

UŞAKSPOR: Ersin (xxx) - Türker (xx), Alpay (xxx), Berat (xx), Ömer (xx) (Dk. 43 Levent xx), Erdi (xx) (Dk. 71 Noyan xx), Abdullah (xxx), Seçkin (xxx), Özer Ozan (xxx) (Dk. 61 Berkay xx), Yaser (xxx), Kadir (xxx)

ERGENE VELİMEŞESPOR: Gökhan (x) - Baran (x), İbrahim Fatih (xx), Çınar (x), Onat Kutay (x), Mert Er (x), Burhan (x) (Dk. 45 Muhammet Raşit x), Sabutay (xx), Cabir (x), Taner (x), Eser (x) (Dk. 69 Semih x)

GOLLER: Dk. 30, Dk. 83 Kadir ( Uşakspor

SARI KARTLAR: Yaser, Levent, Erdi, Abdullah, Noyan, Ersin (Uşakspor), Çınar, Sabutay ( Ergene

KIRMIZI KART: Dk. 90 Ersin (Uşakspor)

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta sezonun ikinci yarısına Piserro Kahramanmaraşspor mağlubiyetiyle başlayan Uşakspor, evinde Ergene Velimeşespor'u yenerek tekrar çıkışa geçti. Ege ekibini galibiyete taşıyan golleri 30'uncu ve 83'üncü dakikada Kadir kaydetti. Son 5 maçında 4'üncü galibiyetini alan Uşakspor, 24 puana yükselerek alt sıralardan uzaklaştı. Velimeşespor ise 27 puanda kalıp ilk 5 yarışında yara aldı. Konuk ekibin 90'ıncı dakikada kazandığı penaltı 3 kez tekrarlatıldı. Uşakspor kalecisi Ersin iki penaltı pozisyonunda da gole izin vermezken itirazların edeniyle ikinci sarı kartı görerek kırmızı kartla oyun dışı kaldı. 3'üncü kez tekrarlanan penaltı atışında oyuncu değiştirme hakkı bulunmayan Uşakspor'da kaleye defans oyuncusu Levent geçerken, o da rakibe gol izni vermedi ve 3 kez kullanılan penaltı atışında da Ergene Velimeşespor sonuç alamadı.

- Uşak