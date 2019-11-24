Son Dakika Haberleri: Uşakspor evinde Bandırmaspor'a 3-1 mağlup oldu
Son Dakika Spor Uşakspor evinde Bandırmaspor'a 3-1 mağlup oldu - Son Dakika Spor

Uşakspor evinde Bandırmaspor'a 3-1 mağlup oldu

6 saat önce

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücade eden Uşakspor, evinde Bandırmaspor'a 3-1 mağlup oldu.

Uşakspor evinde Bandırmaspor'a 3-1 mağlup oldu, System.String[]

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücade eden Uşakspor, evinde Bandırmaspor'a 3-1 mağlup oldu.


Ev sahibi Uşakspor'un tek golünü 54. dakikada Kadir Ari kaydetti. Konuk takım Bandırmaspor'a galibiyeti getiren golleri ise 31 ve 71. dakikada Doğan Can Davas ve 58. Dakikada Berat Satılmış kaydetti. Uşakspor bu sonuçla ligdeki 7. mağlubiyetini alarak 12 puanda kaldı ve haftayı 14. sırada tamamladı.


Konuk takım Bandırmaspor ise bu sonuçla ligdeki 8. galibiyetini alarak puanını 30'a yükseltti ve liderlik koltuğuna oturdu.


Sahaya çıkan futbolculardan anlamlı mesaj


Her iki takımın futbolcuları karşılaşma öncesi ellerinde 'Kadına Şiddete Hayır' ve 'İyi ki Varsın Öğretmenim' yazılı pankartlarla sahaya çıktı. Futbolcuların bu anlamlı hareketleri taraftarlar tarafından ayakta alkışlandı. - UŞAK

Türkiye Futbol Federasyonu, Doğan Can , Uşakspor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 24.11.2019 04:36 Kaynak: İHA
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