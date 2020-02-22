Uşakspor evinde Eyüpspor'la oynayacak - Son Dakika
Son Dakika Spor Uşakspor evinde Eyüpspor'la oynayacak - Son Dakika Spor

Uşakspor evinde Eyüpspor'la oynayacak

7 saat önce

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta hafta içi mesaisinde evinde Vanspor'u mağlup eden Uşakspor yarın deplasmanda Eyüpspor'un karşısına çıkacak.

Uşakspor evinde Eyüpspor'la oynayacak, System.String[]

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta hafta içi mesaisinde evinde Vanspor'u mağlup eden Uşakspor yarın deplasmanda Eyüpspor'un karşısına çıkacak. Eyüp Stadı'nda Oğuzhan Aksu'nun yöneteceği müsabaka saat 13.30'da başlayacak. Uşakspor'da kart cezalısı Berat Çetinkaya müsabakada forma giyemeyecek. Son 3 maçını kazanan Uşakspor, 34 puanla 9. sırada yer alıyor.


Türkiye Futbol Federasyonu, Eyüpspor, Uşakspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 11:40 Kaynak: DHA
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