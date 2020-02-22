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Uşakspor evinde Eyüpspor'la oynayacak
7 saat önce
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta hafta içi mesaisinde evinde Vanspor'u mağlup eden Uşakspor yarın deplasmanda Eyüpspor'un karşısına çıkacak.
Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 11:40 Kaynak: DHA
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta hafta içi mesaisinde evinde Vanspor'u mağlup eden Uşakspor yarın deplasmanda Eyüpspor'un karşısına çıkacak. Eyüp Stadı'nda Oğuzhan Aksu'nun yöneteceği müsabaka saat 13.30'da başlayacak. Uşakspor'da kart cezalısı Berat Çetinkaya müsabakada forma giyemeyecek. Son 3 maçını kazanan Uşakspor, 34 puanla 9. sırada yer alıyor.
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