Uşakspor evinde oynayacak

MİSLİ.com 2'nci Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta deplasmanda Hekimoğlu Trabzon'u 2-1 yenerek 2 maç aradan sonra kazanan Uşakspor, yarın evinde sonuncu Şanlıurfaspor'la kozlarını paylaşacak.

MİSLİ.com 2'nci Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta deplasmanda Hekimoğlu Trabzon'u 2-1 yenerek 2 maç aradan sonra kazanan Uşakspor, yarın evinde sonuncu Şanlıurfaspor'la kozlarını paylaşacak. Uşak 1 Eylül Stadı'nda Cihan Ataş'ın yöneteceği karşılaşma saat 13.00'te başlayacak. Teknik direktör Hasan Şimşir, Trabzon'da aldıkları 3 puan ile çıkışa geçtiklerini söyledi. Şimşir, "Şanlıurfaspor karşılaşmasına çok ciddi hazırlandık. Rakibize saygı duyacağız ve kazanmak için elimizden gelen en iyi mücadeleyi vereceğiz" diye konuştu.



Son Dakika

Emre Belözoğlu, Ali Akman'ı F.Bahçe'ye getirmek için Bursaspor'a teklif yapacak

Kaynıyla yasak aşk yaşayan kadın, kocasını öldürttüğünü mezar başında itiraf etti

Mesut Yılmaz için taziye mesajı yayınlayan Tansu Çiller, en büyük üzüntüsünü anlattı

Hayatını kaybeden Dilay Kemer için spor ve medya dünyasından birçok isim başsağlığı mesajı paylaştı

Mesut Yılmaz'ın hayatındaki en acı olay! Oğlunun ölümünden sonra bir daha toparlanamadı

Boşanma aşamasındaki kocasının otomobiline 'doğum günü hediyesi' diyerek uyuşturucu koydu

Sakarya için korkutan uyarı: "Şu ana kadarki en yüksek seviyedeyiz"

Sokakta karşılaştığı eski eşi konuşmak istemeyince, not bırakıp camide kendini astı