Uşakspor evinde oynayacak
30.10.2020 13:25
MİSLİ.com 2'nci Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta deplasmanda Hekimoğlu Trabzon'u 2-1 yenerek 2 maç aradan sonra kazanan Uşakspor, yarın evinde sonuncu Şanlıurfaspor'la kozlarını paylaşacak.
MİSLİ.com 2'nci Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta deplasmanda Hekimoğlu Trabzon'u 2-1 yenerek 2 maç aradan sonra kazanan Uşakspor, yarın evinde sonuncu Şanlıurfaspor'la kozlarını paylaşacak. Uşak 1 Eylül Stadı'nda Cihan Ataş'ın yöneteceği karşılaşma saat 13.00'te başlayacak. Teknik direktör Hasan Şimşir, Trabzon'da aldıkları 3 puan ile çıkışa geçtiklerini söyledi. Şimşir, "Şanlıurfaspor karşılaşmasına çok ciddi hazırlandık. Rakibize saygı duyacağız ve kazanmak için elimizden gelen en iyi mücadeleyi vereceğiz" diye konuştu.
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