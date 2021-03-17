Uşakspor evinde Serkan Afacan'la ilk maçta
17.03.2021 12:03
MİSLİ.com 2'nci Lig Beyaz Grup'ta hafta sonunu bay takım olarak maç yapmadan geçiren Uşakspor, yarın evinde yeni teknik ekibiyle ilk sınavında Hacettepe ile karşı karşıya gelecek.
MİSLİ.com 2'nci Lig Beyaz Grup'ta hafta sonunu bay takım olarak maç yapmadan geçiren Uşakspor, yarın evinde yeni teknik ekibiyle ilk sınavında Hacettepe ile karşı karşıya gelecek. Uşak 1 Eylül Stadı'nda saat 14.00'te başlayacak müsabakada Erkan Engin görev alacak.
Grupta Play-Off mücadelesi veren Ege ekibi bu karşılaşma öncesinde 41 puanla 9'uncu basamakta yer alırken, Hacettepe 20 puanla 16'ncı sırada bulunuyor. Teknik direktör Hasan Erkin Şimşir'le yollarını ayırdıktan sonra haftalardır yeni teknik adam belirlemeyen Uşakspor, bu karşılaşma öncesi Serkan Afacan'la anlaşmaya vardı. Kırmızı-siyahlı kulüple 1.5 yıllık sözleşme imzalayan Afacan, yarın takımın başıhda sahada olacak.
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