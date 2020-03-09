Uşakspor fırtına gibi - Son Dakika
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Uşakspor fırtına gibi

6 saat önce

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta 2-1 geriye düştüğü Bayburt deplasmanından 3-2'lik zaferle dönen Uşakspor, son haftalardaki çıkışını sürdürerek Play-Off hedefine bir adım daha yaklaştı.

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TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta 2-1 geriye düştüğü Bayburt deplasmanından 3-2'lik zaferle dönen Uşakspor, son haftalardaki çıkışını sürdürerek Play-Off hedefine bir adım daha yaklaştı.

Son 6 maçta; 5 galibiyet, 1 beraberlik alarak 16 puan toplayan kırmızı-siyahlılar 13'üncü sıradan 8'inci basamağa yükselirken, ilk 5'le arasıdaki puan farkını 12'den 7'ye düşürdü. Elazığspor'un ligden çekilmesi nedeniyle bu hafta hanesine 3 puan daha yazdıracak Uşakspor, Play-Off yarışındaki rakiplerinin puan kaybetmesini bekleyecek.


Türkiye Futbol Federasyonu, Uşakspor, Bayburt, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 01:23 Kaynak: DHA
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