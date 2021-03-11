Uşakspor golü unuttu

Misli.com 2'nci Lig Beyaz Grup'ta deplasmanda düşme hattındaki Şanlıurfaspor'a 2-0 mağlup olan Uşakspor, Play-Off yarışında yara alırken, son 3 maçta gol atma başarısı da gösteremedi. İlk 5'in 4 puan gerisine düşen 8'inci sıradaki 41 puanlı Uşak ekibi, son 4 deplasman maçından puan çıkaramadı. Kırmızı-siyahlıların, dış sahadaki galibiyet özlemi 7 haftaya yükseldi. Uşakspor, bay geçireceği 28'inci haftanın ardından 18 Mart Perşembe günü evinde kümede kalma mücadelesi veren Hacettepe ile karşılaşacak.