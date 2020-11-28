MİSLİ.com 2'nci Lig Beyaz Grup'ta son olarak evinde Zonguldak Kömürspor'u 3-2'lik skorla yenen Uşakspor yarın deplasmanda düşme hattında yer alan Gümüşhanespor'un karşısına çıkacak. Gümüşhane Yenişehir Stadı'nda saat 13.00'te başlayacak maçta Ali Yılmaz düdük çalacak. Teknik direktör Hasan Şimşir zorlu bir mücadeleye çıkacaklarını belirterek, "Zirve yarışında kalmak istiyoruz. Evimize mutlak 3 puanla dönmeliyiz" dedi.
- Kaynak: DHA
Son Dakika › Spor › Uşakspor, Gümüşhane'de terleyecek - Son Dakika Spor